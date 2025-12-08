В Плявниеках строят дома с устойчивым видением и ощущением общности
Новый проект квартир Deglava Gleznotāju Rezidence Риге, в районе Плявниеки, по своим масштабам и визуально выразительному облику напоминает целый район ...
ФОТО: в Плявниеках строят дома с устойчивым видением и ощущением общности
Новый проект квартир Deglava Gleznotāju Rezidence в Риге, в районе Плявниеки, по своим масштабам и визуально выразительному облику напоминает целый район в районе, или, можно сказать, сообщество внутри сообщества. Здесь есть нечто одновременно намеренно простое и столь же намеренно особенное. Благодаря продуманной концепции этот проект мог бы служить хорошим примером на семинаре студентов бизнес-школы, где оценивается соответствие идеи своей целевой аудитории.
Проект нового поколения для нового поколения Плявниеков
Плявниеки сами по себе могли бы считаться отдельным городом — здесь почти 40 тысяч жителей, которые ценят преимущества этого района: удобный доступ к центру города, развитую бытовую инфраструктуру, школы, детские сады, магазины, общественный транспорт, парки, а также собственные сообщества и ощущение круга знакомых и друзей. В то же время старый жилой фонд Плявниеков постепенно устаревает.
Deglava Gleznotāju Rezidence на улице Дравниеку с запланированными семью зданиями и более чем 500 квартирами ориентируется именно на этот рынок и его особенности — свежий и отличающийся дизайн, квартиры разной площади, качественные, современные и тщательно продуманные планировки, которые создают людям жизненное пространство для формирования семьи и сообщества. Нередко новые жители проекта — это люди, которые выросли или уже жили в Плявниеках и теперь ищут более современные условия, но не хотят покидать любимый район.
Проект реализуется при поддержке Rietumu Banka, который высоко оценил именно продуманную бизнес-концепцию. Эксперты кредитования банка сразу отметили, что квартиры этого проекта с точки зрения бизнеса являются идеальным «продуктом» — они дают клиентам ощущение высокой ценности вложения, поскольку здесь выгодно сочетаются цена и многогранное качество.
Квартиры для самых разных семей
С точки зрения бизнес-идеи девелопер проекта — опытная международная строительная и инфраструктурная компания Electra Group — продуманно создаёт здесь жильё, которое может быть привлекательным для очень разных клиентов, прежде всего семей: как молодых и небольших, так и уже состоявшихся и более крупных.
Проект Deglava Gleznotāju Rezidence в целом предусматривает строительство семи зданий, работы ведутся в четыре очереди. Первые три очереди с пятью зданиями уже завершены, и большая часть квартир продана. После полного завершения проекта здесь будет 521 квартира. Жильё очень разнообразно, обращено к разным клиентам: есть небольшие квартиры студийного типа площадью до 33 м², а также двух-, трёх- и четырёхкомнатные квартиры, самые большие из которых достигают примерно 102 м².
Проект выделяется и своей энергоэффективностью, достигаемой за счёт применения современных и экологичных материалов. Энергоэффективность дополнительно снижает эксплуатационные расходы на жильё, что, в свою очередь, повышает его ценность как в момент покупки, так и в долгосрочной перспективе. Deglava Gleznotāju Rezidence гордится недавно завоёванным вторым местом в общегосударственном конкурсе на самую энергоэффективную новостройку Латвии в 2024 году.
Особая эстетика, атмосфера и чувство общности
Почему проект называется именно Deglava Gleznotāju Rezidenc («Резиденция художников Деглава»)? Девелопер называет каждый дом в честь известного художника — например, Дега, Моне или Дали, — а репродукции их работ украшают общие помещения домов. Это добавляет жителям творческого настроения, ощущение самовыражения и радости от жизни.
Через эту «художественную» концепцию девелопер сообщает жителям, что это — полноценное место для жизни, дополняя широкий набор функциональных удобств, который включает более 370 парковочных мест, 140 индивидуальных кладовых, инфраструктуру безопасности, детские игровые площадки. В общих помещениях каждого здания есть также специальный уголок для обмена книгами, где жители могут взять что-то интересное для чтения и сами пополнить небольшую библиотеку.
У проекта необычный подход и к формированию собственной общины — здесь целенаправленно организуются вовлекающие праздники для жителей: Рождество, Лиго, Пасха, различные детские мероприятия, а также издается собственная газета, рассказывающая о новостях проекта и жизни жителей. С точки зрения девелопера и это имеет важное значение для повышения ценности проекта, поскольку чувство общности и принадлежности создает среду, в которой людям эмоционально приятно находиться и куда хочется возвращаться.
Проект реализует международный девелопер Electra Group, основанный в 1945 году, рыночная стоимость которого превышает два миллиарда евро. Компания работает более чем в 17 странах Европы, Африки и Северной Америки и известна реализацией сложных проектов в жилом, промышленном, медицинском и инфраструктурном секторах.
Финансовым партнером по развитию Deglava Gleznotāju Rezidence является Rietumu Banka, генеральный подрядчик — Monum. Архиторы проекта — бюро Tectum и архитектор Улдис Берзиньш, строительный надзор осуществляет BLV Advisory Group, а управление недвижимостью обеспечивает Selectum Home.