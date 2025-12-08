ФОТО: в Плявниеках строят дома с устойчивым видением и ощущением общности

Deglava Gleznotāju Rezidence на улице Дравниеку с запланированными семью зданиями и более чем 500 квартирами ориентируется именно на этот рынок и его особенности — свежий и отличающийся дизайн, квартиры разной площади, качественные, современные и тщательно продуманные планировки, которые создают людям жизненное пространство для формирования семьи и сообщества. Нередко новые жители проекта — это люди, которые выросли или уже жили в Плявниеках и теперь ищут более современные условия, но не хотят покидать любимый район.