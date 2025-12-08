Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вам, возможно, покажется, что вы проиграли, но это не так. Надо лишь немного подождать. Не начинайте сегодня ничего нового.
Телец
Сегодня вы можете слегка сбиться с курса. Ничего особо страшного вам не грозит, это обернется лишь забавным приключением, которое, правда, может оказаться несколько дороговатым.
Близнецы
Действия говорят за себя сами, словесное сопровождение им сегодня не потребуется. Тем более, что ораторское искусство нынче - не совсем ваша стезя.
Рак
Сегодня обращайте побольше внимания на свой внутренний голос. Интуиция нынче подвести не должна.
Лев
Сегодня вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, но на одну область, а именно, на сферу личных привязанностей руку лучше не поднимать.
Дева
Сегодня все будет не таким, как кажется. Если вы будете пребывать в уверенности, что понимаете ситуацию и даже можете предсказать чьи-то действия, это можно считать вернейшим признаком того, что вам ничего на самом деле не известно.
Весы
Побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу насколько возможно более разнообразно и полно. Так, чтобы назавтра трудно было вспомнить о происшедшем.
Скорпион
Сегодня вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти, но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь.
Стрелец
От того, с какими людьми и о чем вы будете сегодня говорить, во многом зависит, как сложится ваша судьба на ближайшие пару недель. Выбирайте собеседников повнимательнее.
Козерог
Сегодня вы склонны будете биться головой в незапертые двери. Прежде чем впадать в панику, проверьте, в какую сторону они открываются.
Водолей
Сегодня вас может обуять соблазн удовлетворить свое любопытство не совсем достойным способом. Подобные желания надобно душить в зародыше. Как знать, может, кто-то другой в это время подглядывает в замочную скважину за вами?
Рыбы
Вы сегодня можете помочь другим увидеть свет в конце тоннеля. Если, конечно, сможете разогнать тучи набившихся в оный тоннель проблем.