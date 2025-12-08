Нетипично тепло для декабря: Латвию ждет несколько дней дождей и ветра при плюсовых температурах

В понедельник небо будет облачным. В ночь на понедельник местами на западе пройдет дождь, в восточной части ожидается мокрый снег, снег, а также гололедица. В связи с этим на востоке дороги будут скользкими! Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами на востоке — мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер. Ночью воздух остынет до -1…+4°, а днем потеплеет до 0…+5°, на морском побережье до +6…+7°.