Нетипично тепло для декабря: Латвию ждет несколько дней дождей и ветра при плюсовых температурах
С начала недели Латвию ждет серия тёплых, но крайне сырых дней: дожди, мокрый снег, местами гололедица и туман, а во второй половине недели к этому добавится и порывистый ветер, особенно на побережье и в Курземе. Температура при этом останется нетипично мягкой для декабря — преимущественно в плюсовом диапазоне.
В понедельник небо будет облачным. В ночь на понедельник местами на западе пройдет дождь, в восточной части ожидается мокрый снег, снег, а также гололедица. В связи с этим на востоке дороги будут скользкими! Днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами на востоке — мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер. Ночью воздух остынет до -1…+4°, а днем потеплеет до 0…+5°, на морском побережье до +6…+7°.
Во вторник на большей части территории страны ожидается дождь, в ночь на вторник на востоке местами пройдет мокрый снег, и на отдельных участках дороги будут скользкими. Утром местами на востоке образуется туман, который ухудшит видимость. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-западный ветер, местами на побережье его порывы достигнут 14 м/с. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой — +3…+8°, лишь в восточной части страны ночью будет прохладнее — 0…+3°.
В ночь на среду местами ожидается небольшой дождь, а днем с запада территорию страны пересечет обширная зона осадков, которая принесёт дожди уже во многих местах. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и южный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +3…+7°, а днем воздух прогреется ещё на несколько градусов — до +5…+9°.
Во второй половине недели температура воздуха как днем, так и ночью ожидается в пределах +5…+8°, лишь к концу недели может стать на несколько градусов прохладнее. В четверг и в ночь на пятницу осадки прогнозируются почти по всей территории страны, а на побережье и в Курземе ожидается порывистый ветер.