Будет ли Рождество в Латвии снежным? Прогноз наблюдателя за природой
Наблюдатель за природой и погодными знаками Вилис Букшс в своем блоге рассказал, какой погоды ждать в декабре и какой в целом будет эта зима в Латвии.
По словам Вилиса Букшса, после зимнего солнцестояния (21 декабря) во многих местах возможен небольшой или умеренный мороз и тонкий снежный покров. Природные признаки и значимые для прогноза даты осени, по словам Букша, указывали на то, что зима медленно началась и во второй половине декабря закрепится.
Прошедший сравнительно прохладный и дождливый июнь, как утверждает наблюдатель, свидетельствет, что декабрь в целом будет теплым и влажным. В первой половине месяца погода останется однообразной: днем температура от 0 до +7 градусов, а по ночам при прояснениях местами может опуститься ниже -3. Преобладание облачности, дымка, кратковременные осадки — моросящий дождь, мокрый снег, гололедица.
К середине месяца ожидается больше осадков и ветреных дней. Температура около нуля и чуть выше, облачно. Во время убывающей Луны, примерно 17 декабря, похолодает, снег пойдет чаще, в восточной части страны сформируется небольшая снежная корка, дороги станут скользкими.
Во второй половине декабря и в период Рождества снега станет больше, мороз усилится. Днем ожидается от -1 до -7 градусов, а местами в ясные тихие ночи — до -10, -15. В части Латвии Рождество обещает быть белым. К концу года немного потеплеет: слабый мороз, кратковременные осадки, дороги вновь будут скользкими.
В целом первый зимний месяц окажется теплее обычного, с осадками в пределах нормы. Во второй половине декабря реки и озера на востоке Латвии начнут замерзать. До Крещенской звезды (6 января) сильных морозов не ожидается. Позже укрепится ветреная и богатая осадками зима с более сильными морозами в середине сезона. Весна, хоть и придет рано, будет длинной и прохладной.