Будет ли Рождество в Латвии снежным? Прогноз наблюдателя за природой

В целом первый зимний месяц окажется теплее обычного, с осадками в пределах нормы. Во второй половине декабря реки и озера на востоке Латвии начнут замерзать. До Крещенской звезды (6 января) сильных морозов не ожидается. Позже укрепится ветреная и богатая осадками зима с более сильными морозами в середине сезона. Весна, хоть и придет рано, будет длинной и прохладной.