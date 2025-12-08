Западные СМИ пишут о Латвии: мужчин в стране очень мало, а услуга "муж на час" стала национальным явлением
Ведущие западные издания неожиданно обратили внимание на Латвию — но не из-за политики или экономики. Статьи, вышедшие в британских СМИ, описывают страну как место, где катастрофическая нехватка мужчин сформировала новый социальный феномен: бурный рост услуг “муж на час”.
Мужчин слишком мало: женщины остаются одинокими
Как пишет The Sun, Латвия столкнулась почти с демографическим парадоксом: в стране на 15,5 процента больше женщин, чем мужчин, что более чем втрое превышает средний показатель по ЕС (данные Eurostat). А после 65 лет этот разрыв становится двукратным — согласно World Atlas.
Одинокие женщины признают, что мужчин действительно “не хватает”. 29-летняя Дания, работающая на фестивалях, говорит: «98 процентов моих коллег — женщины. Это нормально, но для баланса хотелось бы видеть больше мужчин, с кем можно пофлиртовать или просто поболтать. Так интереснее». Ее подруга Зане добавляет: «Поэтому все мои подруги уехали за границу и нашли там парней».
Почему мужчин становится меньше?
Социологи называют это следствием высокой мужской смертности:
- мужчины в Латвии живут в среднем на 11 лет меньше, чем женщины — самый большой разрыв в ЕС;
- мужчины в три раза чаще умирают в возрасте 30–40 лет;
- более 80 процентов самоубийств совершают мужчины;
- распространены рискованное поведение, алкоголизм, ДТП и производственные травмы.
Социолог Байба Бела объясняет: «Мужская смертность в возрасте 30–40 лет в три раза выше, чем среди женщин того же возраста». Психоаналитик Ансис Стабингис связывает тенденцию с историческими потрясениями: «Переход к капитализму и экономические кризисы загнали многих мужчин в депрессию. Они начинают пить или играть, потому что не могут решить проблемы».
Инженер-программист Агрис Риекстс отмечает, что культура “мачизма” только усиливает вредные привычки: «Считается, что чем больше алкоголя ты можешь выпить, тем ты больше мужчина».
Национальный бум услуги "муж на час"
При отсутствии реальных мужчин в быту женщины нашли решение — арендовать мужчину на час для выполнения домашних работ.
Разные платформы предлагают услуги на любой вкус: одна присылает “мужчин с золотыми руками” на всю Латвию — электрика, сантехника, тяжелые работы. Другая позволяет вызвать “мужа” онлайн или по телефону — мастер прибывает в течение часа, как “домашний Uber”.
За несколько евро “арендованный муж” придет и:
- починит трубу;
- соберет мебель;
- повесит телевизор;
- покрасит стены;
- заменит карниз.
Без свиданий, без флирта — исключительно работа. Западные СМИ называют это “странным, но умным решением для образованных и самостоятельных женщин”.
Умные и красивые — но одинокие
Латвийская писательница Даце Руксане, которую сравнивают с Кэрри Брэдшоу из “Секса в большом городе”, говорит: «Самые умные девушки — одни. Очень красивые — тоже, если они умные. Они ищут равных партнеров. А мужчинам, имея такой выбор, не нужно стараться. Он сидит перед телевизором и знает, что всегда найдется женщина. Если не подходит одна — будет другая».
Западные аналитики называют Латвию “европейским исключением” — страной, где социальные роли меняются не из-за идеологии, а из-за демографической реальности.
В условиях, когда мужчин становится меньше, а женщины живут дольше и успешнее, “муж на час” стал не курьезом, а частью современной латвийской повседневности.