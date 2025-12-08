Западные СМИ пишут о Латвии: мужчин в стране очень мало, а услуга "муж на час" стала национальным явлением

Одинокие женщины признают, что мужчин действительно “не хватает”. 29-летняя Дания, работающая на фестивалях, говорит: «98 процентов моих коллег — женщины. Это нормально, но для баланса хотелось бы видеть больше мужчин, с кем можно пофлиртовать или просто поболтать. Так интереснее». Ее подруга Зане добавляет: «Поэтому все мои подруги уехали за границу и нашли там парней».