В латвийском городе напомнили о необычной льготе, которая предоставляется пенсионерам

Организация торговли елками в общественных местах Резекне регулируется в соответствии с обязательными правилами самоуправления. Они предусматривают, что торговец должен заполнить заявление, в котором необходимо указать имя, фамилию и персональный код физического лица или регистрационный код налогоплательщика, адрес или название юридического лица и его регистрационный код, юридический адрес и контактный телефон. Нужно также выбрать предполагаемое место, время и срок торговли.