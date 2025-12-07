У жителей Латвии неожиданно обнаружена одна ярко выраженная особенность, которой нет у многих народов

Результаты опубликованы в рецензируемом журнале по вопросам окружающей среды Ambio. В исследовании проанализированы данные более 56 000 человек из 61 страны мира. Учёные изучали, как отношение к природе формируется под влиянием социальных, экономических, географических и культурных факторов.