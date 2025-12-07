У жителей Латвии неожиданно обнаружена одна ярко выраженная особенность, которой нет у многих народов
Хорватия и Болгария стали единственными странами Европейского союза, вошедшими в первую десятку государств мира, наиболее тесно связанных с природой. Латвия в эту десятку не попала, но идет сразу за вышеуказанными государствами.
В то же время Испания, Германия и Нидерланды оказались в конце списка как страны ЕС с наименьшей степенью привязанности к природной среде.
Результаты опубликованы в рецензируемом журнале по вопросам окружающей среды Ambio. В исследовании проанализированы данные более 56 000 человек из 61 страны мира. Учёные изучали, как отношение к природе формируется под влиянием социальных, экономических, географических и культурных факторов.
Привязанность к природе определяется как когнитивная и эмоциональная связь человека с окружающей средой.
Исследование показало, что люди с высоким уровнем связи с природой:
- отличаются более высоким уровнем благосостояния;
- чаще используют экологически безопасные методы;
- демонстрируют более тесную связь между духовностью и природной средой.
«Основные выводы свидетельствуют о том, что социально-экономические условия, биоразнообразие, духовность и отношение к технологиям связаны с привязанностью к природе», — отмечают авторы статьи.
С другой стороны, низкий уровень привязанности к природе назван одной из трёх ключевых причин утраты биоразнообразия — наряду с социальным неравенством и приоритетом индивидуальных материальных выгод.
К факторам, ослабляющим связь с природой, исследователи относят:
- высокий уровень урбанизации;
- средний доход;
- активное использование интернета.
"Удивительно, но была обнаружена очень слабая корреляция между связью с природой и членством в экологических организациях", - говорится в статье.
