У жителей Латвии неожиданно обнаружена одна ярко выраженная особенность, которой нет у многих народов
фото: Shutterstock
Жителей Латвии от природы не оторвать.
В мире

У жителей Латвии неожиданно обнаружена одна ярко выраженная особенность, которой нет у многих народов

Отдел новостей

Otkrito.lv

Хорватия и Болгария стали единственными странами Европейского союза, вошедшими в первую десятку государств мира, наиболее тесно связанных с природой. Латвия в эту десятку не попала, но идет сразу за вышеуказанными государствами.

В то же время Испания, Германия и Нидерланды оказались в конце списка как страны ЕС с наименьшей степенью привязанности к природной среде.

Результаты опубликованы в рецензируемом журнале по вопросам окружающей среды Ambio. В исследовании проанализированы данные более 56 000 человек из 61 страны мира. Учёные изучали, как отношение к природе формируется под влиянием социальных, экономических, географических и культурных факторов.

Привязанность к природе определяется как когнитивная и эмоциональная связь человека с окружающей средой.

Исследование показало, что люди с высоким уровнем связи с природой:

  • отличаются более высоким уровнем благосостояния;
  • чаще используют экологически безопасные методы;
  • демонстрируют более тесную связь между духовностью и природной средой.

«Основные выводы свидетельствуют о том, что социально-экономические условия, биоразнообразие, духовность и отношение к технологиям связаны с привязанностью к природе», — отмечают авторы статьи.

С другой стороны, низкий уровень привязанности к природе назван одной из трёх ключевых причин утраты биоразнообразия — наряду с социальным неравенством и приоритетом индивидуальных материальных выгод.

К факторам, ослабляющим связь с природой, исследователи относят:

  • высокий уровень урбанизации;
  • средний доход;
  • активное использование интернета.

"Удивительно, но была обнаружена очень слабая корреляция между связью с природой и членством в экологических организациях", - говорится в статье.

Темы

БолгарияOtkrito.lvИспанияЕСНидерландыГерманияЛатвияХорватия

Другие сейчас читают