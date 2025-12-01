Машина в Даугаве как поворотный момент: в Риге хотят оградить опасные участки столбиками

«Я как директор департамента, проработав два с небольшим месяца и объехав также окрестные районы, вижу очень много мест, которые следовало бы оградить. Но в соответствии с той практикой, которая применяется, например, на мостах, где используются массивные отбойные барьеры, возможно, в городской среде следует начать использовать применяемые в Западной Европе металлические столбики, или болларды, которые обеспечивают ту же функцию, но вписываются в городскую среду. Если говорить конкретно о набережной 11 Ноября, то в этом месте происшествия происходили неоднократно, и ранее не было принято решение что-либо ограничивать. Но то, что мы уже сделали сейчас, еще до этого происшествия, учитывая вышеупомянутое, — мы внесли предложение создать новую бюджетную программу, которая была бы направлена на улучшение доступности среды и безопасности дорожного движения, чтобы в таких местах можно было провести благоустройство, а именно — установить ограждающие конструкции», — рассказал Каулиньш.