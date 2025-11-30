В Юрмале и Риге праздничные елки зажглись вчера, сегодня на очереди Даугавпилс, Добеле, Лиепая и Елгава

В Елгаве сегодня в 17 часов на площади Герцога Йекaба будет зажжена 18-метровая праздничная ёлка. Церемония зажжения елки начнётся с театрального представления «Как гномы чародействовали с Рождеством» — истории о четырех гномах, которые с помощью разных заклинаний пытаются зажечь рождественскую ёлку. Трогательное и поучительное представление о доброте, радости и любви пригласит жителей Елгавы вместе зажечь главную елку города. Предприятие Pilsētsaimniecība сообщает, что и в этом году высота главной городской ёлки составит 18 метров, а её конструкция будет собрана более чем из 30 маленьких елей. Дерево украсят декоры жемчужного, золотого и коричневого цвета, стилизованные аканты, тёплые белые LED-гирлянды, а вертикальную подсветку обеспечат четыре прожектора.