В Юрмале и Риге праздничные елки зажглись вчера, сегодня на очереди Даугавпилс, Добеле, Лиепая и Елгава
Сегодня в Даугавпилсе, Добеле, Лиепае и Елгаве зажгутся главные городские ёлки. Жителей и гостей ждут ярмарки, концерты, театральные представления и праздничные программы, создающие атмосферу рождественского чуда.
Зажжение елки на Ратушной площади (2025)
На зажжение главной рижской рождественской елки на Ратушной площади пришло около 300 человек.
В Даугавпилсе 30 ноября, в 17.00, на площади Виенибас будет зажжена главная городская ёлка. В муниципалитете сообщили, что в этом году визуальное оформление города создано, вдохновляясь книгой "Маленький принц", и приглашают жителей и гостей провести Рождество в "Галактике мечтаний". Концепция основана на идее о том, что каждая связь с человеком, мыслью или замыслом — это процесс приручения, требующий осознанности и чуткой ответственности. Зажжение ёлки дополнит выступление вокальной студии Pērlīte, команды Rūķu zumba, маленького оркестра Лесных рысей и солиста Лаймиса Раценайса. Артисты объединятся в одном представлении, главными героями котрого станут Маленький принц, Лис и Роза.
В Добеле большая городская ёлка засияет также сегодня. Как сообщили в Доме культуры Добеле, с 16.00 на исторической Рыночной площади начнет работу небольшой рынок сладостей, а в 17 часов начнется игровая программа "История зимнего сияния" — сказочное представление о дружбе и рождественском чуде. В ходе программы вместе с собравшимися будет зажжена большая ёлка. Юные посетители смогут встретить Санта-Клауса, сфотографироваться с ним и побеседовать.
В Лиепае сегодня также состоится зажжение главной городской ёлки. В течение всего дня на площади Рожу жителей и гостей города ждут разнообразные праздничные активности. Завершится день в 19 часов концертом Лауриса Рейникса и торжественным зажжением ёлки. С 18.30 до 20.30 на время концерта движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Лиелас от Грауду до Базница, и транспорт будет перенаправлен на соседние улицы.
В Елгаве сегодня в 17 часов на площади Герцога Йекaба будет зажжена 18-метровая праздничная ёлка. Церемония зажжения елки начнётся с театрального представления «Как гномы чародействовали с Рождеством» — истории о четырех гномах, которые с помощью разных заклинаний пытаются зажечь рождественскую ёлку. Трогательное и поучительное представление о доброте, радости и любви пригласит жителей Елгавы вместе зажечь главную елку города. Предприятие Pilsētsaimniecība сообщает, что и в этом году высота главной городской ёлки составит 18 метров, а её конструкция будет собрана более чем из 30 маленьких елей. Дерево украсят декоры жемчужного, золотого и коричневого цвета, стилизованные аканты, тёплые белые LED-гирлянды, а вертикальную подсветку обеспечат четыре прожектора.
Неотъемлемой частью праздника станет традиционная ярмарка, которая будет работать с 14:00 до 19:00. Местные производители и ремесленники предложат приобрести ели, свечи, адвент-венки, рождественские украшения, вязаные изделия, горячие напитки, пряники и другие лакомства.
Во время зажжения ёлки и ярмарки жителей просят учитывать ограничения движения в районе площади Герцога Екоба. Главное ограничение — 30 ноября с 16:30 до 18:00 будет закрыт участок улицы Лиелая от перекрестка с улицей Академияс до перекрестка с улицей Паста.