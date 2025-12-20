12 турбин недалеко от поселков: жителей Кекавского и Олайнского краев зовут обсудить строительство ветропарка
Дочернее общество австрийского предприятия в сфере возобновляемой энергетики Enery Development GmbH – Enery Latvia – планирует построить парк ветряных электростанций Dalbe в Ценской волости Елгавского края и Олайнской волости Олайнского края, свидетельствует информация на сайте Агентства энергетики и окружающей среды (АЭОС).
В докладе об оценке воздействия проекта на окружающую среду (ОВС) говорится, что в территорию исследования включены шесть земельных участков, находящихся во владении АО Latvijas valsts meži (LVM), на которых предусмотрено строительство до 12 ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью до 96 мегаватт (МВт).
Ближайшие населенные пункты расположены на расстоянии от 0,8 до 2,7 км от запланированного парка ВЭС. Территорию пересекают Меллупе, Баложский канал и Медайне, памятников культуры в ближайшем окружении нет. Особо охраняемые природные территории в зоне исследования отсутствуют, а ближайший микрозаповедник находится на расстоянии 1,5 км.
Согласно территориальным планировкам Елгавского и Олайнского краев, территория исследования относится к лесной зоне, где строительство ВЭС в настоящее время не разрешено. Для реализации проекта потребуется внесение соответствующих изменений в планировочные документы.
Общественное обсуждение планируемого доклада об ОВС ветропарка проходит с 12 декабря по 26 января 2026 года.
Доклад ОВС разработало SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment. С ним можно ознакомиться в самоуправлении Елгавского края, самоуправлении Олайнского края, управлении объединения Ценской и Озолниекской волостей, а также в самоуправлении Кекавского края.
Очные собрания для общественного обсуждения состоятся 12 января в 13:00 в народном доме Доле в Кекаве и в 18:00 в доме культуры в Яунолайне. 16 января в 18:00 состоится собрание в народном доме Озолниекской волости. К совещаниям можно будет подключиться в онлайн-режиме.
По информации Firmas.lv, компания Enery Latvia была зарегистрирована в 2023 году, а ее основной капитал составляет 5 900 евро. В 2024 году предприятие не вело оборота, при этом его убытки составили 1,718 млн евро.
Единственным владельцем Enery Latvia является зарегистрированное в Австрии Enery Development GmbH.