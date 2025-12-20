12 турбин недалеко от поселков: жителей Кекавского и Олайнского краев зовут обсудить строительство ветропарка

Очные собрания для общественного обсуждения состоятся 12 января в 13:00 в народном доме Доле в Кекаве и в 18:00 в доме культуры в Яунолайне. 16 января в 18:00 состоится собрание в народном доме Озолниекской волости. К совещаниям можно будет подключиться в онлайн-режиме.