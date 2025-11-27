В Елгаве зажгут 18-метровую елку, но главная интрига - в ее конструкции. Приходите в воскресенье!

Тематика украшений будет поддержана и в других местах города. На улице Дриксас и в парке Узварас ёлки украсят LED-гирлянды, ромбовидные серебряные декоры и зеркальные элементы. На пешеходном участке улицы Дриксас будут сиять гирлянды и световые проекции на тротуаре. В Станционном парке появятся LED-пузури разных размеров со сверкающими снежинками. Такие же декоры образуют световую аллею в парке Райниса и возле фонарей в старой части города. Праздничным акцентом станет и дуб на кольцевой развязке улицы Паста — его украсят световыми шарами из LED-гирлянд.