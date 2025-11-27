В Елгаве зажгут 18-метровую елку, но главная интрига - в ее конструкции. Приходите в воскресенье!
В первое воскресенье Адвента, 30 ноября, в 17:00 в Елгаве на площади Герцога Якоба зажжётся 18-метровая праздничная ель. Уже с 14:00 посетителей будет ждать традиционная ярмарка предрождественского настроения.
Церемония зажжения елки начнётся в 17:00 с театрального представления «Как гномы чародействовали с Рождеством» — истории о четырех гномах, которые с помощью разных заклинаний пытаются зажечь рождественскую ёлку. Трогательное и поучительное представление о доброте, радости и любви пригласит жителей Елгавы вместе зажечь главную елку города.
Неотъемлемой частью праздника станет традиционная ярмарка, которая будет работать с 14:00 до 19:00. Местные производители и ремесленники предложат приобрести ели, свечи, адвент-венки, рождественские украшения, вязаные изделия, горячие напитки, пряники и другие лакомства.
Во время зажжения ёлки и ярмарки жителей просят учитывать ограничения движения в районе площади Герцога Якоба. Главное ограничение — 30 ноября с 16:30 до 18:00 будет закрыт участок улицы Лиелая от перекрестка с улицей Академияс до перекрестка с улицей Паста.
Предприятие Pilsētsaimniecība сообщает, что и в этом году высота главной городской ёлки составит 18 метров, а её конструкция будет собрана более чем из 30 маленьких елей. Дерево украсят декоры жемчужного, золотого и коричневого цвета, стилизованные аканты, тёплые белые LED-гирлянды, а вертикальную подсветку обеспечат четыре прожектора.
Праздничную атмосферу на площади создадут и крупноформатные декоры, появившиеся в прошлом году: более 21 метра в ширину и почти 4 метра в высоту силуэт Елгавского дворца в тёплых белых тонах, а также шесть декоративных арок. И в оформлении арок, и в силуэте дворца используются стилизованные аканты, символизирующие барочный стиль Елгавского дворца. Деревья на площади украсят мерцающие светильники тёплых оттенков.
Тематика украшений будет поддержана и в других местах города. На улице Дриксас и в парке Узварас ёлки украсят LED-гирлянды, ромбовидные серебряные декоры и зеркальные элементы. На пешеходном участке улицы Дриксас будут сиять гирлянды и световые проекции на тротуаре. В Станционном парке появятся LED-пузури разных размеров со сверкающими снежинками. Такие же декоры образуют световую аллею в парке Райниса и возле фонарей в старой части города. Праздничным акцентом станет и дуб на кольцевой развязке улицы Паста — его украсят световыми шарами из LED-гирлянд.
Общая стоимость рождественского оформления города составляет 68 728 евро (без НДС) — включая монтаж ёлки и декораций, необходимый ремонт элементов, обслуживание во время экспонирования и демонтаж после праздников.