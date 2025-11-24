Рижан приглашают на зажжение главных елок столицы; впервые будет подсвечен и фасад Домского собора
фото: LETA
Городские ёлки на Ратушной и Домской площадях озарят начало праздников.
В Риге официально начинается сезон рождественских чудес: в субботу, 29 ноября, огни сразу на двух главных ёлках столицы — на Ратушной площади и на Домской площади — озарят город праздничным светом. Вместе с зажжением елей стартуют концерты, детские выступления, праздничные шествия и впервые — подсветка фасада Домского собора, которая будет сопровождать ожидание Рождества.

Каждого маленького и большого рижанина приглашают окунуться в настоящий момент радости — 29 ноября в 16:00 на Ратушной площади будет зажжена главная рождественская ёлка Риги. 

Праздничная программа

О праздничном настроении позаботятся любимые детьми и семьями артисты. На сцене выступят:

  • группа Brīnumskapis с хорошо знакомыми и любимыми песнями,
  • Тута и Лиса, которые вместе с детьми споют популярные композиции из передачи Tutas lietas,
  • детско-юношеский вокальный ансамбль Kolibri. 

Кто зажжёт ёлку?

В момент зажжения огней к присутствующим обратится председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс, который вместе с горожанами и гостями торжественно включат главную городскую ёлку. Вечер будет вести актёр и телеведущий Оскар Флоренцс-Виксне.

Другие праздничные события

В пятницу, накануне Первого Адвента, будет зажжена и большая елка на Домской площади, а также впервые во время предрождественского периода подсветят фасад Домского собора.

Рижан также приглашают на мероприятия, подготовленные самоуправлением:

  • шествие гномов и мастер-класс по изготовлению масок в культурном центре Iļģuciems,
  • зажжение ёлки в парке культурного дворца Ziemeļblāzma,
  • концерты в зале Ave Sol, в церкви Святого Иоанна, и в центре культуры и народного искусства «Малая гильдия».

Кроме того, в Первый Адвент откроется рождественский сад в Торнякалнсе — «12 Святых ночей», который традиционно будет работать у Рижской лютеранской церкви до 31 декабря.

Подробнее о мероприятиях здесь.

Ранее Otkrito.lv сообщал, что скоро заработает и рождественская ярмарка на Домской площади.

