Рижан приглашают на зажжение главных елок столицы; впервые будет подсвечен и фасад Домского собора
В Риге официально начинается сезон рождественских чудес: в субботу, 29 ноября, огни сразу на двух главных ёлках столицы — на Ратушной площади и на Домской площади — озарят город праздничным светом. Вместе с зажжением елей стартуют концерты, детские выступления, праздничные шествия и впервые — подсветка фасада Домского собора, которая будет сопровождать ожидание Рождества.
Каждого маленького и большого рижанина приглашают окунуться в настоящий момент радости — 29 ноября в 16:00 на Ратушной площади будет зажжена главная рождественская ёлка Риги.
Праздничная программа
О праздничном настроении позаботятся любимые детьми и семьями артисты. На сцене выступят:
- группа Brīnumskapis с хорошо знакомыми и любимыми песнями,
- Тута и Лиса, которые вместе с детьми споют популярные композиции из передачи Tutas lietas,
- детско-юношеский вокальный ансамбль Kolibri.
Кто зажжёт ёлку?
В момент зажжения огней к присутствующим обратится председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс, который вместе с горожанами и гостями торжественно включат главную городскую ёлку. Вечер будет вести актёр и телеведущий Оскар Флоренцс-Виксне.
Другие праздничные события
В пятницу, накануне Первого Адвента, будет зажжена и большая елка на Домской площади, а также впервые во время предрождественского периода подсветят фасад Домского собора.
Рижан также приглашают на мероприятия, подготовленные самоуправлением:
- шествие гномов и мастер-класс по изготовлению масок в культурном центре Iļģuciems,
- зажжение ёлки в парке культурного дворца Ziemeļblāzma,
- концерты в зале Ave Sol, в церкви Святого Иоанна, и в центре культуры и народного искусства «Малая гильдия».
Кроме того, в Первый Адвент откроется рождественский сад в Торнякалнсе — «12 Святых ночей», который традиционно будет работать у Рижской лютеранской церкви до 31 декабря.
