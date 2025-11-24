В выходные Юрмала откроет праздничный сезон: на Йомас появится впечатляющий "Елочный променад"
29 ноября Юрмала превратится в рождественскую сказку: жителей и гостей города ждут ярмарка, интерактивные декорации и сотни елок в праздничных нарядах.
В субботу, 29 ноября, в Юрмале зажгут главную новогоднюю елку города — на улице Йомас, напротив парковки в Майори.
Праздничный день начнется в 12:00 с рождественской ярмарки, где местные фермеры, ремесленники и производители представят свои товары: от хлеба и пирогов по старинным рецептам до копченой рыбы, мясных деликатесов, сладостей и уникальных подарков ручной работы.
С 13:00 на Йомас появится «Елочный променад» — 131 украшенная елка, созданная руками жителей Юрмалы: учеников школ, родителей, коллективов, организаций и компаний города. Аллея будет открыта для прогулок до 11 января следующего года.
В 16:00 начнется театрализованное представление «Как гномы готовили Рождество», после которого состоится зажжение главной елки и официальное открытие «Елочного променада». Продолжат праздник музыкальные выступления диджея [Ex] da Bass и трубача Нормунда Пиешса.
Для маленьких и взрослых гостей с 16:00 до 18:00 будут работать игровые зоны: настольные игры, мастер-классы по изготовлению рождественских украшений и фотосалон «Гномы с планеты Х».
Главная елка Юрмалы высотой около 12 метров будет создана из множества живых деревьев и украшена LED-гирляндами и крупными декоративными шарами диаметром до одного метра. Днем шары будут сиять кристальной формой, а вечером — переливами разноцветных огней. Праздничный декор дополнят интерактивные световые объекты, включая «ледяной домик» и светящиеся шары вдоль Йомас и в скверах.
Кроме того, празднично засияют городские елки в Дубулты, Слоке, Каугури и других местах. В разных точках Юрмалы появятся световые инсталляции: светящиеся шишки, фигурки животных, семейство снеговиков и фотозоны. В Дзинтарском лесопарке будут установлены яркие звезды и интерактивный воздушный корабль, который особенно порадует детей.
Юрмала готовится к настоящей зимней сказке, которая продлится до середины января, приглашая жителей и туристов окунуться в атмосферу праздника, света и творчества.