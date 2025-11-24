В выходные Юрмала откроет праздничный сезон: на Йомас появится впечатляющий "Елочный променад"

Главная елка Юрмалы высотой около 12 метров будет создана из множества живых деревьев и украшена LED-гирляндами и крупными декоративными шарами диаметром до одного метра. Днем шары будут сиять кристальной формой, а вечером — переливами разноцветных огней. Праздничный декор дополнят интерактивные световые объекты, включая «ледяной домик» и светящиеся шары вдоль Йомас и в скверах.