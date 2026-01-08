Кризис в Адажском крае: бюджет не приняли - председатель думы уходит в отставку
После того как депутаты не поддержали рассмотрение проекта бюджета Адажского края на 2026 год, председатель думы Карина Микелсоне объявила о сложении полномочий, расценив ситуацию как выражение недоверия со стороны коллег.
Не добившись поддержки депутатов по бюджету самоуправления на 2026 год, председатель Адажской краевой думы Карина Микелсоне (Латвийское объединение регионов) объявила об уходе с должности.
Как сообщается на сайте самоуправления, в четверг на внеочередном заседании финансового комитета думы планировалось рассмотреть проект бюджета самоуправления на 2026 год.
Так как рассмотрение проекта поддержали восемь депутатов, а семеро были против, бюджет не рассматривался, а комитету было поручено переработать его в течение недели, включив в проект предложения, высказанные депутатами на заседаниях комитетов и думы в 2025 году. Несколько депутатов также указали на неравномерное распределение финансов между волостями и поселками края.
Председатель думы расценила произошедшее как выражение недоверия, поэтому объявила об уходе с должности. Микелсоне продолжит исполнять обязанности председателя думы до следующего заседания.
Как сообщили в Адажской думе, предложение не рассматривать проект бюджета внес Имантс Крастиньш, который был избран в думу от Национального объединения и Новой консервативной партии, а в настоящее время является беспартийным депутатом. Крастиньш возразил против того, что проект бюджета рассматривается на внеочередном заседании и стал доступен депутатам лишь накануне, в результате чего у них не было возможности с ним ознакомиться.
По мнению депутата, в бюджете несправедливо распределены бюджетные средства между Царникавой и Адажи, хотя при объединении краев была обещана справедливость. Также в адрес председателя думы прозвучали упреки в том, что проект бюджета не был рассмотрен своевременно еще в декабре прошлого года.
Микелсоне пояснила, что в декабре проект бюджета не рассматривался, поскольку принимались решения о сокращении базовых расходов. Отвечая на упреки в том, что депутаты не успели ознакомиться с проектом бюджета, председатель сказала, что у депутатов была возможность участвовать в совещаниях по его разработке, однако они этой возможностью не воспользовались.
Крастиньш заявил агентству LETA, что такая ситуация в думе назревала уже несколько месяцев. Он считает, что самоуправление не выполняет главную задачу - заботу о людях. В крае также необходимо существенно сократить бюрократию, однако такие предложения депутаты не могли продвигать из-за сопротивления правящей коалиции.
По словам Крастиньша, вероятно, уже на следующей неделе могут проясниться контуры нового руководства думы, поскольку неопределенность и переходный процесс должны быть завершены как можно быстрее.
В правящую коалицию Адажской думы под руководством Микелсоне входили ЛОР, Латвийская зеленая партия и Союз зеленых и крестьян. В думе представлены также объединенный список Национального объединения и Новой консервативной партии, партия "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и объединение партий "Суверенная власть/Младолатыши".