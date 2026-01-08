Кризис в Адажском крае: бюджет не приняли - председатель думы уходит в отставку

Как сообщили в Адажской думе, предложение не рассматривать проект бюджета внес Имантс Крастиньш, который был избран в думу от Национального объединения и Новой консервативной партии, а в настоящее время является беспартийным депутатом. Крастиньш возразил против того, что проект бюджета рассматривается на внеочередном заседании и стал доступен депутатам лишь накануне, в результате чего у них не было возможности с ним ознакомиться.