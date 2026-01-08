Шпионаж в Латвии: задержанный собирал сведения о складах вооружения для ГРУ
Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру дело гражданина Латвии, которого подозревают в шпионаже в пользу ГРУ России. По данным службы, он собирал и передавал российской разведке сведения о военных объектах, включая склады вооружения и объекты НАТО.
Служба государственной безопасности передала в прокуратуру материалы дела в отношении гражданина Латвии, который по заданию Главного разведывательного управления России вел незаконный сбор сведений о военных объектах Латвии, в том числе складах вооружения, сообщили в СГБ.
Как сообщалось, подозреваемый был задержан 27 августа прошлого года. Уголовный процесс в отношении него был начат 21 августа по статье о шпионаже.
В ходе расследования СГБ установила, что гражданин Латвии передавал российской разведке сведения о местонахождении и планировке различных военных объектов, а также о мерах безопасности. Среди этих объектов были и склады вооружения.
Также в ходе расследования было установлено, что задержанный предоставлял российской разведке информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военнослужащих других стран НАТО на конкретных военных объектах в Латвии, а также другие сведения, которые могли использоваться против интересов безопасности Латвии и других государств Балтийского региона.
СГБ установила, что разведывательная деятельность подозреваемого координировалась через "Telegram". Это же приложение использовалось для передачи разведывательной информации российской спецслужбе.
В отношении подозреваемого в качестве меры пресечения применен арест.