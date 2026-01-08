Шпионаж в Латвии: задержанный собирал сведения о складах вооружения для ГРУ

Также в ходе расследования было установлено, что задержанный предоставлял российской разведке информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военнослужащих других стран НАТО на конкретных военных объектах в Латвии, а также другие сведения, которые могли использоваться против интересов безопасности Латвии и других государств Балтийского региона.