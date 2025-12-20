Некоторым категориям жителей Латвии облегчили процесс строительства. Кто эти счастливчики?

В свою очередь, физические или юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную или рыбохозяйственную деятельность, либо кооперативное общество смогут строить, перестраивать, размещать или сносить сельскохозяйственные нежилые здания первой или второй группы либо вспомогательные здания, площадь застройки которых не превышает 800 м2. Ограничение по площади застройки не будет применяться к промышленно произведенным сельскохозяйственным нежилым зданиям второй группы.