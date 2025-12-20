Некоторым категориям жителей Латвии облегчили процесс строительства. Кто эти счастливчики?
Министерство экономики объявило о том, что будет продвигать поправки к Правилам строительства зданий.
В Сейме недавно были приняты поправки к Закону о строительстве, которые расширяют определение застройщика и отменяют обязанность указывать источник финансирования строительства. Поправки расширяют определение застройщика, включая также юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную или рыбохозяйственную деятельность, а также кооперативные общества.
Поправками к Закону о строительстве закрепляется, что физическое лицо сможет строить, перестраивать, размещать или сносить здание первой группы либо жилое здание второй группы на один или два квартирных блока или вспомогательное здание с общей площадью до 400 м2.
В свою очередь, физические или юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную или рыбохозяйственную деятельность, либо кооперативное общество смогут строить, перестраивать, размещать или сносить сельскохозяйственные нежилые здания первой или второй группы либо вспомогательные здания, площадь застройки которых не превышает 800 м2. Ограничение по площади застройки не будет применяться к промышленно произведенным сельскохозяйственным нежилым зданиям второй группы.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии начали строить мощный энергетический объект. Такого в стране еще не было.