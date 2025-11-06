В Латвии начали строить мощный энергетический объект. Такого в стране еще не было

Как сообщает Latvenergo, помимо доступной и экологичной энергии, ветропарк даст положительный вклад также самоуправлениям Тукумского и Добельского краев и жителям ближайших территорий, обеспечивая ежегодный платеж более 350 000 евро. Поскольку Pienava Wind строится на земле, принадлежащей сельхозпроизводителям, там и дальше будет выращиваться зерно.