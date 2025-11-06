В Латвии начали строить мощный энергетический объект. Такого в стране еще не было
Началось строительство крупнейшего в Латвии ветропарка Pienava Wind. Ветропарк расположен в Тукумском крае, в нем будет 21 турбина общей мощностью 147 МВт.
Проект начал развивать шведский концерн Eolus и его дочерняя компания в Латвии Eolus Latvija, а после покупки его реализацию до полного завершения строительных работ продолжает AS Latvenergo.
Как сообщает Latvenergo, помимо доступной и экологичной энергии, ветропарк даст положительный вклад также самоуправлениям Тукумского и Добельского краев и жителям ближайших территорий, обеспечивая ежегодный платеж более 350 000 евро. Поскольку Pienava Wind строится на земле, принадлежащей сельхозпроизводителям, там и дальше будет выращиваться зерно.
Планируется, что производство энергии на Pienava Wind начнется уже в первой половине 2027 года. Общие планируемые инвестиции в строительство Pienava Wind составляют примерно 215 миллионов евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Резекне недавно открыли одну из мощнейших в ЕС батарейных систем накопления энергии.