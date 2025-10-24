В Резекне открыли одну из мощнейших в ЕС батарейных систем накопления энергии
В Резекне торжественно открыта станция аккумуляторных батарей для накопления электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST).
Проект аккумуляторных батарей для накопления электроэнергии является завершающим этапом синхронизации Балтийских энергосистем с континентальной Европой.
Установку системы батарей в Резекне осуществил Rolls-Royce Solution в сотрудничестве с LEC construction International. Общие инвестиции в проект составили 77,07 млн евро. Резекненская система мощностью 60 МВт и накопительной емкостью 120 МВт/ч является одной из крупнейших в Евросоюзе.
Проект финансировался из фондов механизма оздоровления и устойчивости Европейского Союза (RePowerEU), а AST в сотрудничестве с Рижским техническим университетом разработало уникальную систему управления батареями, обеспечивающую высокую эффективность.
Работа батарейных систем (BESS) начнется 30 октября, и они обеспечат необходимые энергосистеме Латвии резервы балансировки, сократив расходы на содержание мощности примерно на 20 млн евро в год. Проект существенно повысит стабильность и надежность энергосистемы.