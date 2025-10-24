В Резекне открыли одну из мощнейших в ЕС батарейных систем накопления энергии

Установку системы батарей в Резекне осуществил Rolls-Royce Solution в сотрудничестве с LEC construction International. Общие инвестиции в проект составили 77,07 млн евро. Резекненская система мощностью 60 МВт и накопительной емкостью 120 МВт/ч является одной из крупнейших в Евросоюзе.