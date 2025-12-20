Каждый седьмой - без аттестата: кто в Латвии так и остался на уровне основной школы
фото: LETA
Konkursa "Klimata dienas skolās" atklāšanas pasākums Rīgas domē.
В Латвии

Каждый седьмой - без аттестата: кто в Латвии так и остался на уровне основной школы

Отдел новостей

LETA

В Латвии снова посчитали, кто и как учился: каждый седьмой житель 15-74 лет остановился на основной школе или ниже. При этом у трети есть высшее, а разница между мужчинами и женщинами в выборе образования по-прежнему заметна.

Каждый седьмой житель Латвии в возрасте от 15 до 74 лет получил образование на уровне основной школы, начальной школы или еще ниже, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) за третий квартал текущего года. В целом доля таких жителей достигает 14,3%. Из них примерно 116 100 - мужчины, а 80 300 - женщины.

Общее среднее образование получили 22,9% населения - около 162 800 мужчин и 150 800 женщин. Профессиональное или среднее профессиональное образование имеют 28,4% жителей, что составляет примерно 388 800 человек.

Высшее образование в Латвии получили 34,2% - это приблизительно 468 500 жителей.

По данным ЦСУ, в Латвии высшее образование чаще получают женщины, а ремесленное образование чаще получают мужчины.

Темы

Образование в ЛатвииЦентральное статистическое управлениеЦСУ

Другие сейчас читают