Каждый седьмой - без аттестата: кто в Латвии так и остался на уровне основной школы

Каждый седьмой житель Латвии в возрасте от 15 до 74 лет получил образование на уровне основной школы, начальной школы или еще ниже, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) за третий квартал текущего года. В целом доля таких жителей достигает 14,3%. Из них примерно 116 100 - мужчины, а 80 300 - женщины.