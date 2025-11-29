Умер британский драматург Том Стоппард, чью пьесу в Риге ставил голливудский актер Джон Малкович

В 2009 году Стоппард дал большое интервью «Радио Свобода» в Праге, куда приехал по приглашению Гавела. Драматург отмечал, что тоскует по миру журналистики: он начинал карьеру в бристольских газетах Western Daily Press и Bristol Evening World. В интервью он также рассказывал о поездке по Транссибирской магистрали с электронной книгой Антона Чехова и о том, что был поражен бедностью российских деревень. Драматург также признался, что совершенно «не помнит непосредственно процесса написания пьес».