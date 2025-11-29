Умер британский драматург Том Стоппард, чью пьесу в Риге ставил голливудский актер Джон Малкович
Британский драматург Том Стоппард, чьи пьесы десятилетиями шли на сценах многих стран мира, в том числе в Латвии, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило его агентство United Agents. Драматург скончался дома в Дорсете в окружении семьи.
Как сообщает «Новая газета Европа», Стоппард прославился в 1960-х пьесой «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — «Гамлетом», пересказанным от лица второстепенных персонажей. Позже написал «Берег утопии» о русских революционных идеях XIX века и получил «Оскар» за сценарий «Влюбленного Шекспира». Он также дружил с первым президентом Чехии, чешским драматургом и диссидентом Вацлавом Гавелом, которому посвятил телепьесу «Профессиональный трюк» (1977).
После того как «Берег утопии» в Российском академическом молодежном театре получил «Золотую маску», Стоппард постоянно сотрудничал с РАМТом и его худруком Алексеем Бородиным. Там ставились его последние работы, включая «Проблему» (2019) о научных основах сознания и «Леопольдштадт» (2023) — автобиографическую пьесу о трагической истории собственной еврейской семьи в Вене.
В 2023 году спектакль «Леопольдштадт» в постановке известного голливудского режиссера и актера Джона Малковича прошел в рижском театре Dailes. На премьере присутствовали многие известные люди, в том числе экс-президенты Раймонд Вейонис и Валдис Затлерс с супругами.
Премьера постановки Джона Малковича "Леопольдштадт" и открытие нового кафе театра Dailes
Стоппард родился в Чехословакии под именем Томаш Штраусслер. В 1939 году бежал с семьей от нацистской оккупации. Отец погиб во время японского вторжения в Сингапур. Мать вышла замуж за британского офицера, давшего детям фамилию Стоппард. О своем еврейском происхождении драматург узнал только в 50 лет.
Драматург также последовательно поддерживал политзаключенных. Так, в 2023 году он призывал британское правительство добиться освобождения политика Владимира Кара-Мурзы из российской тюрьмы.
В 2009 году Стоппард дал большое интервью «Радио Свобода» в Праге, куда приехал по приглашению Гавела. Драматург отмечал, что тоскует по миру журналистики: он начинал карьеру в бристольских газетах Western Daily Press и Bristol Evening World. В интервью он также рассказывал о поездке по Транссибирской магистрали с электронной книгой Антона Чехова и о том, что был поражен бедностью российских деревень. Драматург также признался, что совершенно «не помнит непосредственно процесса написания пьес».
