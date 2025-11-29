"Я летела ногами вверх": рижане в беде - город превратился в сплошной каток, даже в самом центре

На фоне дворовых аварий возникает вопрос: кто виноват, если машину занесло? Одни уверены — коммунальные службы, другие — водитель. «Ну то есть вопрос не стоит о том, что нужна зимняя резина, что жилая зона и надо очень медленно ехать, контролировать машину? Дворники виноваты?» — спрашивает анонимный участник. «Скорость нужно было подходящую выбирать, а не сразу газ в пол. У нас зимой дворы хорошо, если два раза за зиму посыпят. Скользота несусветная, но в стенку никто не улетел», — пишет пользователь. «Автор, ну тут уже чисто ваша ответственность и не надо ее ни на кого перекладывать. Вы видели состояние дороги», — жестко резюмирует другой участник.