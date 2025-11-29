Гололед до конца дня: в Риге массово посыпают улицы, тротуары и предупреждают водителей
С учетом существующих погодных условий в столице, чтобы предотвратить обледенение, вызванное мокрым снегом и дождем, с ночи проезжие части в столице усиленно посыпаются противогололедной смесью. Рижская дума призывает жителей и участников дорожного движения быть осторожными, так как такие погодные условия могут сохраниться до конца дня.
С раннего утра в Риге на проезжих частях работала 41 единица техники, а 38 единиц техники для обслуживания тротуаров начнут работу с 12.00, когда, согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ожидается наибольшее обледенение.
В историческом центре Риги тротуары противогололедным материалом сегодня посыпают 4 мобильные бригады техники, всего обрабатывая тротуары протяженностью 162 км. В первую очередь посыпают тротуары с наиболее интенсивным пешеходным потоком.
Дорожные службы продолжат выполнять работы по очистке и обработке проезжих частей и тротуаров в соответствии с погодными условиями, чтобы уменьшить риск возникновения опасных ситуаций на улицах города.
Самоуправление осуществляет уборку и посыпку тротуаров централизованно — после снегопада тротуары очищаются от снега и обледенения на ширину 1,5 метра, а также обрабатываются противогололедным материалом, чтобы обеспечить возможность передвижения пешеходов.
Тротуары у дворовых проездов, как и до сих пор, обязаны убирать и посыпать собственники или управляющие прилегающих территорий. Жители, чьи недвижимые объекты граничат с тротуарами, могут получить 50 кг бесплатного песка для посыпки тротуаров. Это относится и к тем жителям, чьи собственности находятся у тротуаров, которые этой зимой убирает и посыпает самоуправление. Также призываем владельцев и управляющих домов уделить повышенное внимание состоянию крыш, обеспечивая их очистку от снега.
В результате гололеда и колебаний температуры в таких погодных условиях в асфальтовом покрытии образуются ямы, поэтому водителей призывают быть внимательными. Самоуправление призывает жителей сообщать об обнаруженных аварийно опасных ямах ответственным службам, информируя по информационному телефону Рижского самоуправления 80001201, по e-mail 1201@riga.lv или заполнив заявку на сайте www.riga.lv, чтобы указанные недостатки были устранены максимально оперативно.