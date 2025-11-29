Гололед до конца дня: в Риге массово посыпают улицы, тротуары и предупреждают водителей

Тротуары у дворовых проездов, как и до сих пор, обязаны убирать и посыпать собственники или управляющие прилегающих территорий. Жители, чьи недвижимые объекты граничат с тротуарами, могут получить 50 кг бесплатного песка для посыпки тротуаров. Это относится и к тем жителям, чьи собственности находятся у тротуаров, которые этой зимой убирает и посыпает самоуправление. Также призываем владельцев и управляющих домов уделить повышенное внимание состоянию крыш, обеспечивая их очистку от снега.