Латвийцы признались: деньги нужны не для покупок. Настоящая свобода - в другом
«Чёрная пятница», предновогодние распродажи, бесконечные скидки — конец года превращается в марафон покупок. Но чувствуете ли вы себя достаточно свободными финансово, чтобы участвовать в этой гонке без стресса? Новое исследование показывает: для большинства жителей Латвии финансовая свобода — это не возможность тратить, а нечто совсем другое.
Накопления важнее, чем возможность покупать
Свежее исследование Norstat, проведённое совместно с IPF Digital Latvia, открывает неожиданную картину: более половины жителей страны — 51,5% — связывают финансовую свободу прежде всего с наличием накоплений. Не с высокой зарплатой, не с возможностью покупать всё, что хочется, а именно с «подушкой безопасности», которая позволяет спать спокойно.
Ещё почти 50% опрошенных понимают под финансовой свободой способность обеспечивать повседневные потребности без постоянного беспокойства о деньгах. Вместе эти два фактора формируют основу того, как люди оценивают свою финансовую ситуацию, особенно в конце года, когда расходы естественным образом растут.
Свобода выбора: когда подарки не в тягость
На третьем месте — и это тоже важно — стоит свобода самостоятельно решать, на что тратить деньги. Так считают 42,9% респондентов. Это означает, что все эти предложения «Чёрной пятницы», рождественские подарки и спонтанные покупки приносят настоящее удовольствие только тогда, когда человек чувствует финансовую уверенность и контролирует ситуацию.
Другими словами, дело не в том, чтобы купить больше. Дело в том, чтобы иметь возможность купить то, что действительно хочется, не испытывая при этом чувства вины или тревоги за своё финансовое будущее.
Молодёжь оказалась самой осознанной
Один из самых интересных выводов исследования касается разницы между поколениями. Оказалось, что именно молодые люди наиболее осознанно подходят к финансовым вопросам: 68% молодёжи связывают финансовую свободу с наличием накоплений. Для сравнения, среди людей среднего возраста этот показатель составляет 53–56%, а среди пожилых — всего 40%.
"Молодые также значительно чаще подчёркивают свободу самостоятельно принимать решения о своих расходах. Это свидетельствует о заметной разнице между поколениями: младшее поколение умеет сочетать и чувство безопасности, и гибкость в финансовых решениях", — отмечает Томс Ванданс, руководитель IPF Digital Latvia.
Инвестиции и диверсификация: не для всех, но важно
Каждый пятый опрошенный (21,5%) связывает финансовую свободу с независимостью от одного источника дохода, а 17,8% — с инвестициями в будущее. Эти группы хоть и меньше, но их представители, как правило, гораздо тщательнее планируют свои расходы. Для них период распродаж — это возможность приобрести нужные вещи осознанно, а не под влиянием эмоций.
Что это значит для сезона покупок?
Результаты исследования разрушают популярный миф о том, что финансовая свобода — это возможность тратить без ограничений. На самом деле всё наоборот: люди хотят не тратить больше, а чувствовать себя спокойнее.
"Жители воспринимают финансовую свободу не как возможность тратить без ограничений, а как прочный фундамент — накопления, чувство безопасности и способность контролировать свои расходы. Именно это даёт уверенность и в сезон активных покупок, когда затраты возрастают", — подчёркивает Ванданс.
Данные показывают, что жители Латвии всё чаще переосмысливают свои расходы, задумываются о создании накоплений и стремятся найти баланс между повседневной стабильностью и удовольствием от жизни. И это, пожалуй, самый здоровый подход к деньгам, который только можно представить.
Купить подарок, потому что хочется
Финансовая свобода — это не про шопинг без ограничений. Это про то, чтобы спать спокойно, не переживая о непредвиденных расходах. Это про возможность купить подарок близкому человеку, когда действительно этого хочется, а не потому что «все покупают». И это про уверенность в завтрашнем дне, которую не заменит никакая скидка в 50%.
Возможно, именно поэтому молодое поколение так серьёзно относится к накоплениям: они понимают, что настоящая свобода начинается не с кредитной карты, а с финансовой подушки безопасности.