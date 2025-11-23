Ученые: к концу века лето в Европе может стать почти бесконечным
Лето в Европе становится всё дольше и жарче: новое исследование показало, что нынешние температурные тенденции всё больше напоминают климатические условия шеститысячной давности — и это сигнал, что в будущем аномально продолжительные периоды жары могут стать нормой. Хотя раньше механизм этих изменений оставался не до конца понятным, новое исследование под руководством доктора Селии Мартин-Пуэртас из департамента географии Университета Ройял Холлоуэй проливает свет на причины и последствия этого процесса.
Изучение климата по озёрным отложениям
Исследование, опубликованное в Nature Communications, основано на анализе древних осадочных слоёв со дна европейских озёр. Эти природные архивы содержат климатические данные за последние 10 000 лет и позволяют восстановить изменения продолжительности и интенсивности летних сезонов в Европе.
Ключ к результатам исследования — «широтный температурный градиент», то есть разница температур между Арктикой и экватором. Этот градиент формирует европейскую погоду, определяя силу ветров Северной Атлантики, которые охлаждают континент. Он также влияет на океанические течения и перенос тепла от тропиков к полюсам.
Поскольку Арктика сейчас прогревается в четыре раза быстрее глобального среднего значения, градиент стремительно ослабевает. Снижение температурной разницы замедляет струйные течения в верхних слоях атмосферы — воздушные потоки, которые обычно приносят прохладный атлантический воздух. Более медленный и извилистый «джет-стрим» позволяет тёплым массам воздуха задерживаться над Европой, увеличивая продолжительность летних погодных паттернов и усиливая жару.
Длинные лета: прошлое и будущее
Учёные выяснили: каждые 1 °C ослабления температурного градиента дают Европе примерно шесть дополнительных летних дней. Если тенденция сохранится, к 2100 году лето может удлиниться ещё на 42 дня, а в отдельных регионах продлиться почти восемь месяцев, превзойдя летние периоды шеститысячной давности, когда подобное уже происходило из-за естественных изменений климатических систем.
Соавтор исследования доктор Лаура Бойалл подчёркивает, что сама природа этого механизма не нова: «Наши данные показывают, что это не уникальный современный процесс — такие изменения уже происходили в истории Земли. Но сейчас отличается скорость, причина и масштаб перемен».
Влияние человека и «порочный круг» потепления
В отличие от природных факторов прошлого, сегодняшнее ослабление температурного градиента вызвано деятельностью человека — прежде всего выбросами парниковых газов. С начала промышленной революции уровень CO₂ в атмосфере вырос с примерно 280 до более чем 420 частей на миллион — высшего показателя за последние 14 миллионов лет.
Ускоренное потепление Арктики запускает цепь климатических обратных связей: таяние льда снижает отражающую способность поверхности, океаны испаряют больше влаги, которая удерживает тепло, и все эти эффекты усиливают глобальное потепление.
Влияние на климат и общество Европы
Европа — самый быстро нагревающийся континент на планете. Особенно уязвимы города, где асфальт и бетон создают эффект тепловых «островов». Согласно исследованию Climate Resilience for All, которое анализировало данные за 2019–2023 годы, сезоны жары уже давно выходят за рамки календарного лета.
Так, в Афинах период экстремальной жары длится с середины мая до начала октября, в Тиране — 143 дня, в Лиссабоне и Мадриде — 136 и 119 дней соответственно. Это создаёт угрозы для здоровья, сельского хозяйства и водных ресурсов.
Доктор Бойалл предупреждает: восьмимесячное лето станет тяжёлым испытанием для сельского хозяйства — сокращается время восстановления почв, увеличивается нагрузка на водные ресурсы и растёт риск засух. Длительные периоды жары также приведут к росту случаев тепловых ударов, проблем с инфраструктурой и перебоям в снабжении.
Тёплый мир: новые рекорды
Актуальность исследования подтверждают рекорды последних лет. 2025 год, по предварительным данным, станет третьим самым тёплым годом в истории, с глобальными температурами на 1,42 °C выше доиндустриальных значений. 2024 год уже стал самым тёплым, превысив норму на 1,55 °C. На планете зафиксирована беспрецедентная серия: 26 месяцев подряд температурные рекорды обновляются.