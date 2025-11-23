Ученые: к концу века лето в Европе может стать почти бесконечным

Учёные выяснили: каждые 1 °C ослабления температурного градиента дают Европе примерно шесть дополнительных летних дней. Если тенденция сохранится, к 2100 году лето может удлиниться ещё на 42 дня, а в отдельных регионах продлиться почти восемь месяцев, превзойдя летние периоды шеститысячной давности, когда подобное уже происходило из-за естественных изменений климатических систем.