Как работает новое экстренное оповещение в Латвии, которое "пробивает" беззвучный режим и не требует интернета
В этом году в Латвии запущен новый инструмент раннего предупреждения населения — система Cell Broadcast, или «сотовое вещание». Это современная технология, которая позволяет мгновенно уведомлять людей о возможных угрозах. Однако, как это обычно бывает с нововведениями, она вызвала множество вопросов и породила целый ряд мифов. Что надо знать?
Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Накуртс объясняет, как всё работает на самом деле и чего ожидать от новых предупреждений на телефоне. Система Cell Broadcast не зависит от интернета, наличия SIM-карты или мобильного оператора. Сообщения получают все включённые телефоны с обновлённым программным обеспечением, если они находятся в зоне покрытия передающей вышки. Технология действует даже при перегруженной сети, когда звонки и SMS могут не проходить. Более того, уведомления будут услышаны даже в беззвучном режиме — для опасных ситуаций предусмотрен специальный сигнал и вибрация, которые не подчиняются настройкам громкости телефона.
По словам Иварса Накуртса, отличие Cell Broadcast от обычных SMS заключается в том, что сообщения отправляются не на конкретные номера, а на устройства, которые находятся в зоне действия мобильной вышки. При этом, если производитель предусмотрел, уведомления могут получать не только смартфоны — это возможно, например, для некоторых моделей электроавтомобилей или даже бытовой техники.
Одно из распространённых заблуждений заключается в том, что получение уведомления означает, что катастрофа уже произошла и действовать поздно. На самом деле такие сообщения чаще всего содержат прогноз угрозы на ближайшие часы: шторм, град, сильные снегопады, риск наводнения. Уведомления могут касаться и информационных мероприятий — чрезвычайных учений, поисков пропавших детей, ситуаций, требующих общественной осведомлённости. Но бывают и экстренные случаи, когда нужно действовать сразу: утечки химикатов, сильное задымление, срочная эвакуация. Два раза в год сообщения будут рассылаться в тестовом формате — одновременно с проверкой сирен тревоги.
Сообщения Cell Broadcast короткие. Они содержат только краткое описание угрозы и конкретные действия, которые нужно выполнить: оставаться дома, закрыть окна, избегать определённой зоны и т. п. Подробную информацию надо искать самостоятельно — в мобильном приложении «112 Latvija» или на сайте 112.lv. В сообщениях не будет ссылок, вложений и рекламных элементов. Это важная защита от мошенничества, который не сможет имитировать подобные сообщения.
В системе оповещения предусмотрено три уровня риска. Красные уведомления сигнализируют о чрезвычайных ситуациях государственного уровня — например, мобилизации, комендантском часе или военной угрозе. Оранжевые связаны с внезапными и серьёзными опасностями: утечками химикатов, пожаром с сильным задымлением. Жёлтые предупреждают о прогнозируемых природных угрозах — таких как буря, град, наводнение. Кроме того, с помощью Cell Broadcast будет сообщаться информация о пропавших детях.
Если уведомление не пришло, это не означает, что система работает плохо. Старые смартфоны могут не поддерживать обновления, и функция будет работать некорректно. На новых моделях она включается автоматически, но на более старых устройствах её нужно активировать вручную. Однако причина отсутствия сообщения может быть и простой: пользователь находится за пределами зоны риска, поэтому предупреждение ему не отправлялось.
Для тех, кто не пользуется смартфонами вовсе, система также предусматривает альтернативы: сирены, СМИ, приложение «112 Latvija» и сайт 112.lv. Важно помнить, что в чрезвычайных ситуациях каждый несёт ответственность не только за себя, но и за близких, особенно за детей, пожилых людей и людей с особыми потребностями — им нужно помочь получить информацию.
По словам Иварса Накуртса, сообщения Cell Broadcast никогда не будут содержать скандальных требований, персональных угроз, просьб о переводе денег, ссылок или приложений. Они отображаются сразу на экране, без открытия, и после просмотра их можно снова найти в приложении «112 Latvija» или на сайте 112.lv.
Новая система предупреждений позволяет оповещать людей за 1–2 минуты, оставаясь защищённой от перегрузок сети и мошенников. Это важный шаг в обеспечении безопасности общества и повышения готовности к угрозам, которые могут потребовать как спокойного ожидания, так и немедленных действий.
