Как работает новое экстренное оповещение в Латвии, которое "пробивает" беззвучный режим и не требует интернета

Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Накуртс объясняет, как всё работает на самом деле и чего ожидать от новых предупреждений на телефоне. Система Cell Broadcast не зависит от интернета, наличия SIM-карты или мобильного оператора. Сообщения получают все включённые телефоны с обновлённым программным обеспечением, если они находятся в зоне покрытия передающей вышки. Технология действует даже при перегруженной сети, когда звонки и SMS могут не проходить. Более того, уведомления будут услышаны даже в беззвучном режиме — для опасных ситуаций предусмотрен специальный сигнал и вибрация, которые не подчиняются настройкам громкости телефона.