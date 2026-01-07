Региональные перевозчики готовы к протестам: госфинансирование не покрывает фактические расходы
Региональные пассажирские перевозчики вновь рассматривают возможность протестов из‑за отказа государства пересматривать цены в долгосрочных договорах.
Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков (ЛАПП) в среду встретилась с министром сообщения Атисом Швинкой и представителями АТД, чтобы обсудить проблемы в сфере пассажирских перевозок. Президент ЛАПП Иво Ошениекс рассказал агентству LETA, что встреча была напряженной и перевозчики так и не получили ответов на два вопроса - о пересмотре цен в долгосрочных договорах и необходимом для этого дополнительном финансировании.
"Ответы не были предоставлены, поэтому перевозчики рассматривают другие возможности, в том числе акции протеста. Также рассматривается возможность обращения в суд, так как отрасль игнорируют", - заявил Ошениекс.
Он пояснил, что проект распоряжения Министерства сообщения, предусматривающий выделение в этом году 9 млн евро на региональные автобусные перевозки, обеспечит лишь дополнительное финансирование базовых расходов, необходимое для того, чтобы избежать сокращения маршрутной сети. "Это не решает проблемы в связи с изменившейся экономической ситуацией, так как фактическая себестоимость сейчас существенно превышает договорную цену", - добавил глава ассоциации.
Он подчеркнул, что рост фактической себестоимости связан не с некомпетентностью перевозчиков, а с глобальными событиями, влияние которых невозможно было прогнозировать в ходе процесса закупки. "В связи с этим выдвинуто требование пересмотра договорных цен, а также необходимо дополнительное финансирование для компенсации роста, который Минсообщения пока не готово признавать", - добавил он.
Ошениекс пояснил, что в целом для индексации договоров сверх обещанной цены требуется дополнительное финансирование в размере не менее 15 млн евро, которое должно предоставляться сверх базового финансирования. "Это означает, что потребуется как минимум еще 6 млн евро", - добавил он.
Председатель правления АТД Янис Лапиньш сообщил, что дирекция продолжает работать над заявлением перевозчиков, так как договоры заключены в ходе публичной закупки. В декабре прошлого года АТД консультировалась с Бюро по надзору за закупками (БНЗ), чтобы оценить риски и понять, возможно ли вообще менять договоры и вносить поправки. В настоящее время АТД ждет письменного ответа от БНЗ о возможных действиях. "Речь идет не только о возможности повышения договорных цен, но и, например, о механизмах индексации", - добавил Лапиньш.
Глава АТД подчеркнул, что перевозчики сами устанавливали в договорах цены перевозок за километр и выразили готовность выполнять договоры на этих условиях. "Если какой-то перевозчик не желает выполнять договор, мы готовы искать альтернативные решения и перевозчиков, которые готовы выполнять договор, поскольку необходимо обеспечить мобильность пассажиров", - сказал он.
Как сообщалось, Минсообщения подготовило проект распоряжения о выделении дополнительного финансирования в размере 9,19 млн евро на региональные автобусные перевозки в 2026 году.