Региональные перевозчики готовы к протестам: госфинансирование не покрывает фактические расходы

Председатель правления АТД Янис Лапиньш сообщил, что дирекция продолжает работать над заявлением перевозчиков, так как договоры заключены в ходе публичной закупки. В декабре прошлого года АТД консультировалась с Бюро по надзору за закупками (БНЗ), чтобы оценить риски и понять, возможно ли вообще менять договоры и вносить поправки. В настоящее время АТД ждет письменного ответа от БНЗ о возможных действиях. "Речь идет не только о возможности повышения договорных цен, но и, например, о механизмах индексации", - добавил Лапиньш.