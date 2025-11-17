В Бауске ищут начальника муниципальной полиции - предыдущий был уволен после скандала с отстрелом собак
На фоне скандала с расстрелом собак самоуправление Бауского края объявило конкурс на должность начальника муниципальной полиции с зарплатой 2136 и компенсацией 400 евро.
К кандидатам предъявляется широкий перечень требований: безупречная репутация, отличные навыки общения, умение предотвращать и решать конфликты, а также способность действовать оперативно в условиях повышенной психологической нагрузки и стресса.
Начальнику обещают зарплату 2136 евро, компенсацию за питание 400 евро, а также медицинское страхование после окончания испытательного срока.
Заявления принимаются до 4 декабря. На первом этапе комиссия оценит соответствие кандидатов требованиям по документам, на втором — пройдут интервью.
Ранее сообщалось, что 10 октября этого года, по данным Бауского самоуправления, в муниципальную полицию поступил звонок о трёх агрессивных бродячих собаках, угрожавших хозяину на частной территории в Брунавской волости. Дежурная часть связалась со службой спасения животных, однако представитель охотничьего коллектива прибыл раньше и застрелил собак.
«Самоуправление Бауского края выражает искренние соболезнования владельцу отстреленных собак и всем, кого коснулся этот инцидент. Мы понимаем, что произошедшее в Брунавской волости вызвало глубокий эмоциональный резонанс. Хочу еще раз подчеркнуть, что самоуправление осуждает несоразмерные действия лиц, причастных к отстрелу собак», — заявил тогда председатель Бауского края Айварс Мачек.
По факту в Госполиции начат уголовный процесс по статье об жестоком обращении с животными, предусматривающей до пяти лет лишения свободы или другие виды наказания. Муниципальная полиция начала два административных процесса — по поводу убитой собаками косули и по поводу допуска к бродяжничеству животных.
Сначала начальник муниципальной полиции Эгилс Гайлис был отстранен на время служебной проверки, затем — уволен на основании промежуточного отчета. Исполняющему обязанности начальника Айвару Вилциньшу поручено оценить ответственность и соответствие должности других сотрудников, находившихся на месте происшествия.