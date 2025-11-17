В Бауске ищут начальника муниципальной полиции - предыдущий был уволен после скандала с отстрелом собак

По факту в Госполиции начат уголовный процесс по статье об жестоком обращении с животными, предусматривающей до пяти лет лишения свободы или другие виды наказания. Муниципальная полиция начала два административных процесса — по поводу убитой собаками косули и по поводу допуска к бродяжничеству животных.