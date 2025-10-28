Президент Латвии Ринкевич о расстреле собак под Бауской: "Нашему обществу нужно остановиться и задуматься"
После критики в социальных сетях за молчание по резонансным темам — таким как возможный выход Латвии из Стамбульской конвенции и расстрел собак под Бауской — президент Эдгар Ринкевич наконец публично высказался.
Две недели назад в окрестностях Бауски произошла трагедия: были застрелены три собаки, принадлежавшие владельцу бренда Modra olas Модрису Коновалову. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и обсуждение проблем защиты животных, а также роста агрессии в латвийском обществе. В эфире передачи TV3 “900 sekundes” президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что происшедшее выявило серьёзные проблемы в общественном поведении и человеческих взаимоотношениях.
"То, что произошло, не должно было случиться. Но случившееся показывает, насколько велика агрессия сейчас присутствует в нашем обществе — и по отношению к животным, и между людьми", — сказал Ринкевич.
По словам президента, он внимательно следит за развитием ситуации. После появления новостей его советники связались как с владельцем собак, так и с представителями самоуправления Бауски, чтобы выяснить обстоятельства трагедии.
Ринкевич подчеркнул, что необходима объективная и прозрачная проверка, а виновные должны понести справедливое наказание. Он также призвал общество остановиться и задуматься о собственном поведении — как в отношении животных, так и в общении между людьми: "Нам, как обществу, нужно немного остановиться и подумать — что мы делаем каждый день, что пишем и как себя ведём", — отметил президент.
Кроме того, Ринкевич выразил поддержку возможным изменениям в законодательстве, которые могли бы предусматривать строжайшие нормы в сфере защиты животных, а также жёсткий контроль за хранением и использованием оружия.