"Они пошли в атаку!" Начальник полиции объяснил, почему было принято решение застрелить трех собак в Бауском крае
Многих потрясло заявление фермера и владельца Modra olas Модриса Коновалова о том, что были застрелены его три собаки. Как пояснил Латвийскому телевидению начальник полиции самоуправления Бауского края Эгил Гайлис, такое решение было принято, чтобы «защитить хозяйку дома и окружающих жителей».
«Прибыв на место происшествия, мы вызвали спасателей и также охотников. Мы поняли, что эти животные — из-за добычи или других обстоятельств — стали неконтролируемыми и превратились в боевое оружие, создавая угрозу нападения на людей, — пояснил Гайлис. — Мы тоже попытались приблизиться, но собаки заняли боевую позицию и пошли в атаку. В какой-то момент, даже не могу точно сказать, когда именно, было принято решение их нейтрализовать».
По словам начальника полиции, решение нейтрализовать собак было принято, чтобы защитить хозяйку дома и жителей окрестностей. Известно, что собаки и раньше дрались между собой, у них были покусаны морды. Он также отметил, что решение об их отстреле приняла не полиция самоуправления: «Охотники прибыли первыми. Их вызвала хозяйка, а нас — уже потом», — сказал Гайлис.
Владелец собак, Модрис Коновалов, в своём профиле Instagram признал, что животные действительно убежали, однако подчеркнул, что это не могло быть основанием для их расстрела. По его мнению, в подобной ситуации следовало вызвать ловцов собак и установить их хозяина по чипам.
Представитель «Службы спасения животных» Дануте Приеде рассказала, что, услышав о случившемся, организация сначала пыталась найти владельца животных, понимая, что только он мог бы успокоить собак. «Через какое-то время нам позвонили люди, назвали имя и фамилию хозяина, и мы сразу позвонили в полицию. Но, к сожалению, полиция самоуправления уже выяснила, кому принадлежат собаки — они к тому моменту были застрелены, и чипы считаны», — отметила Приеде.
Она признала, что ответственность за бродячих животных лежит на хозяине, но считает, что расстрел всех трёх собак был чрезмерной мерой:
«Совершенно достаточно было бы нейтрализовать одно животное, а не всех трех».
Представители службы спасения животных объясняют, что собаки действуют инстинктивно, и даже щенки, находясь в стае, могут проявлять агрессию. Поэтому они призывают владельцев быть ответственными и не допускать, чтобы их питомцы свободно разгуливали.