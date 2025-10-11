"Внутри я мертв": владелец Modra olas делится трагичной новостью и ищет юридическую помощь
Владельцем Modra olas, молодой фермер Модрис Коновалов в соцсетях рассказал, что в его жизни произошла трагедия - его собак жестоко застрелили.
Модрис Коновалов опубликовал в своем аккаунте Instagram объявление, сообщив, что ищет юриста для консультации по поводу трагического инцидента, в результате которого были убиты его собаки — Бора, Бруно и ЧипиЛипи.
«Боры, Бруно и ЧипиЛипи больше нет с нами. Я отвез собак на экспертизу, но пока не могу предоставить другую информацию. Внутри я мертв», — сообщил Модрис, выражая глубокое отчаяние и боль утраты.
Он отметил, что собаки забрели далеко от дома, но их жизни были прерваны выстрелами. По словам Модриса, никто не может объяснить, как это произошло, поэтому ему нужен юрист, хорошо разбирающийся в законах о защите животных.
«На мой взгляд, в первую очередь нужно вызывать отловщиков собак, идентифицировать животное по чипу, связаться с хозяином — и только потом решать дальнейшие вопросы. Но вместо этого вызывают охотников, и собак просто расстреливают, а полиция прикрывает такие действия», — сообщил он.