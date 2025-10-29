Не мое министерское дело: Козловскис не намерен вмешиваться в дело об убийстве собак под Бауской

Министр как должностное лицо не имеет полномочий распоряжаться процессуальными действиями или осуществлять надзор за уголовным процессом, говорится в ответе министра внутренних дел Рихарда Козловскиса комиссии Сейма по запросам, которая в среду рассматривала запрос депутатов от партии "Латвия на первом месте" об ответственности Государственной полиции в связи с убийством трех собак в Брунавской волости Баусского края.