Когда собака кусает - кто виноват? В PVD объяснили, когда хозяин несет ответственность

В программе TV24 «Saimnieks.Zeme.Valsts» генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис объяснил, в каких случаях владельц собаки может понести административную или уголовную ответственность, а в каких — нет, например, если собака укусила человека. Балодис подчеркнул, что каждый случай рассматривается индивидуально, с учётом всех обстоятельств и доказательств. Оценивается, действовало ли животное в целях самозащиты или произошедшее стало проявлением необоснованной агрессии.