Когда собака кусает - кто виноват? В PVD объяснили, когда хозяин несет ответственность
Владелец собаки не всегда несёт ответственность, если питомец укусил человека. Всё зависит от обстоятельств. Как пояснил генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис, каждый случай рассматривается индивидуально: важно, действовало ли животное из защиты или проявило немотивированную агрессию.
В программе TV24 «Saimnieks.Zeme.Valsts» генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис объяснил, в каких случаях владельц собаки может понести административную или уголовную ответственность, а в каких — нет, например, если собака укусила человека. Балодис подчеркнул, что каждый случай рассматривается индивидуально, с учётом всех обстоятельств и доказательств. Оценивается, действовало ли животное в целях самозащиты или произошедшее стало проявлением необоснованной агрессии.
«Если собака защищала свою территорию или была спровоцирована, административная ответственность не наступает», — пояснил глава PVD.
Он привёл и конкретный пример: если собака укусила человека, который незаконно проник в частную собственность. «Например, если она укусила вора, забравшегося в квартиру, то никакой ответственности для хозяина не возникает, поскольку собака выполняла свою основную функцию — защищала имущество», — отметил Балодис.