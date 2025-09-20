Ужас в Екабпилсе: кто расстрелял собаку прямо во дворе частного дома на глазах у детей?
В четверг, 18 сентября, в Екабпилсе произошло шокирующее событие - в собственном дворе был застрелен домашний питомец. Об этом сообщила владелица собаки, Анта Лигере, на своей странице в Facebook. По её словам, трагедия произошла около 19:00, всего за 15 минут до её возвращения домой.
«Я нашла маленькое тельце, лежащее на коврике в прихожей, всё в крови, но ещё тёплое. Он посмотрел на меня...», — написала Анта. В момент выстрела во дворе находились трое детей. Ветеринар, вызванный на место, подтвердил, что смерть наступила от огнестрельной раны.
Как сообщает Госполиция, начат уголовный процесс, и правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Повторяющиеся трагедии
Однако, по словам Анты, это не первый подобный случай в округе. Она утверждает, что уже более 26 лет жители улиц Дарзниеку, Званитаю и Плявиню знают о человеке, который периодически стреляет в собак.
«Собак время от времени расстреливали. Я лично знаю о пяти таких случаях», — говорит Анта.
По её информации, виновник — это сосед, который живёт напротив и, как утверждает женщина, следит за ней и другими участками. Подозреваемый является охотником и, что ещё более тревожно, мастером по ремонту оружия для охотников всего Екабпилсского края, среди которых есть и сотрудники полиции.
Вопрос безопасности
Этот инцидент вызывает серьёзные опасения среди местных жителей. Анта Лигере задаётся вопросом, насколько безопасно находиться на своей территории, если человек, который, по её мнению, «психически неуравновешен», имеет доступ к оружию. Она слышала, как он постоянно кричал на её собаку.
«Не направит ли он оружие на людей в момент помрачения рассудка или гнева? Дети ведь тоже шумят...», — опасается Анта.
Она призывает всех, кто пострадал от действий этого человека или обладает какой-либо информацией, связаться с ней. «Мы вместе сможем это остановить! Теперь я знаю, куда пропал мой хаски Ральфи 3,5 года назад», — пишет Анта, предполагая, что и его гибель связана с тем же человеком.
Семья погибшего пёсика Семитиса просит поделиться этой информацией, чтобы привлечь внимание к этой серьёзной проблеме.
Внимание, шокирующие кадры.