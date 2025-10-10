ВИДЕО: собака напала на кондуктора в электричке - Vivi ищет хозяина, а в соцсетях спорят, кто виноват
Инцидент с нападением собаки в электричке Vivi показал, насколько остро в обществе стоит вопрос ответственности владельцев животных. Одни требуют наказать хозяина и вернуть обязательные курсы дрессировки, другие — призывают к эмпатии и напоминают, что часто виноваты не животные, а люди.
Инцидент, произошедший еще в сентябре в пригородной электричке №6523 “Рига (17:45) — Тукумс II (18:54)”. По данным железнодорожной компании Vivi, примерно в 19:00 перед остановкой Милзкалне собака без намордника напала на кондуктора, когда та попыталась пройти мимо животного в вагоне. Женщина получила травмы, а полиция сейчас проводит расследование.
Только сейчас компания разместила видео в соцсетях и призвала жителей помочь установить личность владельца собаки.
“Просим помочь опознать хозяина. На нашу сотрудницу напала собака, которую хозяин вёз в поезде без намордника. Когда кондуктор попыталась пройти мимо, пёс набросился и ранил её. Полиция проводит расследование. Будем признательны всем, кто может сообщить важную информацию, по телефону 8760 или на почту vilciens@info.vivi.lv,” — говорится в сообщении компании.
Vivi также напомнила правила перевозки животных:
- на собаку нужно купить багажный билет;
- животное должно быть на коротком поводке и в наморднике на протяжении всей поездки;
- без намордника можно перевозить только в переноске или клетке.
Пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее — мнения резко разделились. Некоторые возмущаются, как вообще пьяного мужчину с собакой без намордника пустили в поезд: “Надо начинать с того, что пьяного хозяина с собакой без намордника вообще не должны были пускать. Пьяный человек тоже опасен для окружающих. Кто за это ответит? Теперь виноват только пёс. Надо вернуть обязательные курсы послушания для собак, как раньше. Хотя меня больше пугают злые люди, чем злые собаки”. Другие считают, что сама проводница проявила неосторожность: “Где был её здравый смысл подходить к такой большой собаке? Можно было сразу вызвать полицию.”
Есть и те, кто винит железнодорожников в нарушении правил: “Почему кондуктор допустила такое грубое нарушение безопасности? Почему пассажиру не приказали выйти с собакой? Почему разрешили собаке сидеть на пассажирском месте с грязными лапами? Она ведь отвечает за безопасность и чистоту!”
Часть комментаторов требует строже наказывать хозяев: “Какой бы ни была собака — большая или маленькая — она не должна сидеть на сиденье. Ответственность полностью на хозяине. Без намордника в поезде ей вообще нельзя было находиться”. Некоторые напомнили, что закон давно обязывает надевать намордник на собак вне дома: “В Латвии давно есть закон — собака за пределами дома должна быть в наморднике. И тогда этот "теленок" никого бы не укусил, даже если хозяин пьян или неадекватен”.
Однако нашлись и те, кто выступил в защиту животных: “Собаки разные, как и хозяева. Если собака воспитана, социализирована, участвует в выставках — ей намордник не нужен, он может только травмировать. У меня немецкая овчарка, мы чемпионы Латвии. Но с такими "жесткими" правилами в поездах я предпочитаю ездить на машине”.
Некоторые пользователи считают, что кондуктор могла защититься: “Жаль сотрудницу Vivi. В таких ситуациях кондуктору пригодился бы баллончик с перцовым газом — хотя бы чтобы отпугнуть большую немецкую овчарку или восточноевропейскую”. А кто-то лаконично подытожил: “Собака защищает хозяина. Так устроены собаки. Им всё равно, что их хозяин — алкаш”.