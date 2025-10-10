ВИДЕО: собака напала на кондуктора в электричке - Vivi ищет хозяина, а в соцсетях спорят, кто виноват

Пользователи соцсетей активно обсуждают произошедшее — мнения резко разделились. Некоторые возмущаются, как вообще пьяного мужчину с собакой без намордника пустили в поезд: “Надо начинать с того, что пьяного хозяина с собакой без намордника вообще не должны были пускать. Пьяный человек тоже опасен для окружающих. Кто за это ответит? Теперь виноват только пёс. Надо вернуть обязательные курсы послушания для собак, как раньше. Хотя меня больше пугают злые люди, чем злые собаки”. Другие считают, что сама проводница проявила неосторожность: “Где был её здравый смысл подходить к такой большой собаке? Можно было сразу вызвать полицию.”