Ситуация тревожная: в Латвии среди собак быстро распространяется опасное заболевание
Ветеринары в Латвии выражают обеспокоенность растущим числом случаев заболевания собак лептоспирозом. В одной из крупнейших ветеринарных клиник Pet City с августа зарегистрировано 11 случаев болезни, что во много раз больше, чем в предыдущие годы.
Проверьте вакцинацию!
«Этим летом и осенью ветеринары фиксируют больше случаев, чем раньше. Клиника Pet City сообщила об этом также в Продовольственную и ветеринарную службу, которая обязана провести эпидемиологическое исследование. Ситуация подчеркивает необходимость особенно тщательно следить за вакцинацией собак, особенно в районах с повышенным риском заражения», — говорит председатель Латвийского общества ветеринаров Илмарс Дуритис.
Среди заболевших и погибших собак есть как невакцинированные, так и, к сожалению, вакцинированные от лептоспироза животные. Это объясняется тем, что действие вакцины обычно сохраняется около года. Однако если собака живет в местности, где заболевание часто встречается, или имеет высокий риск заражения, например при контакте с водоемами или грызунами, прививку следует делать чаще — до двух раз в год.
Латвийское общество ветеринаров призывает владельцев животных проверить, когда проводилась последняя вакцинация. Если она была сделана более года назад, собаку нужно привить повторно. При высоком риске заражения вакцинацию рекомендуется проводить раз в полгода.
Что такое лептоспироз?
Лептоспироз — это острое инфекционное заболевание, переносчиками которого в основном являются грызуны. Болезнь является зоонозом и представляет серьезную опасность для человека. Риск заражения возрастает при понижении температуры, когда крысы и мыши перебираются в более теплые места — в дома и хозяйственные помещения.
Животные и люди могут заразиться главным образом:
- при прямом контакте с мочой грызунов;
- при употреблении или купании в загрязненной воде;
- находясь в сырых местах, где возбудитель лептоспирозa — лептоспира — может сохраняться на поверхностях длительное время.
«Следует учитывать, что больные животные могут выделять возбудителя лептоспироза — спироxету — в течение нескольких недель после заражения. Кроме того, некоторые животные могут быть хроническими носителями, не проявляя признаков болезни. Это еще раз напоминает о важности личной гигиены», — добавляет руководитель общества. Латвийское общество ветеринаров также призывает проводить мероприятия по дератизации, чтобы предотвратить размножение грызунов.
Первые признаки лептоспироза у собак могут включать повышение температуры тела, рвоту, вялость, а позже — пожелтение слизистых оболочек и кожи. При появлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться за помощью к ветеринару и строго соблюдать правила личной гигиены.
