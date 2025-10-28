Ситуация тревожная: в Латвии среди собак быстро распространяется опасное заболевание

Среди заболевших и погибших собак есть как невакцинированные, так и, к сожалению, вакцинированные от лептоспироза животные. Это объясняется тем, что действие вакцины обычно сохраняется около года. Однако если собака живет в местности, где заболевание часто встречается, или имеет высокий риск заражения, например при контакте с водоемами или грызунами, прививку следует делать чаще — до двух раз в год.