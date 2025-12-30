Жителей Юрмалы и гостей города позвали встречать Новый год в Каугури: что приготовили в эту ночь
Юрмала зовет встретить Новый год в Каугури: в ночь с 31 декабря на 1 января у Дома культуры пройдет праздничная программа с живой музыкой, конкурсами, включением трансляции Латвийского телевидения и лазерным шоу в небе.
Встреча Нового года в Юрмале
31 декабря с 23:00 до 01:00 Юрмала приглашает на праздничное мероприятие у Дома культуры Каугури (ул. Райня, 110). В ожидании наступления Нового года выступит группа Debespuses, пройдут конкурсы о новогодних традициях разных стран, а на большом экране в формате фоторепортажа можно будет увидеть самые яркие события уходящего года в Юрмале. Перед полуночью запланировано подключение к трансляции Латвийского телевидения, а наступление Нового года отметят красочным световым лазерным шоу в небе над Каугури.
Город украшен к праздникам
Гостей мероприятий также призывают насладиться празднично украшенной Юрмалой. На улице Йомас зажжена главная городская елка, оформление которой дополняют интерактивные уличные объекты: световые шары, переливающиеся разными цветами на Йомас и в скверах, а также подсвеченный «ледяной домик» в форме полусферы в центральной части пешеходной улицы.
По всей длине пешеходной улицы радует «Променад елочек» — 131 елочка, украшенная жителями Юрмалы. Праздничные елки установлены и в других районах города — в Дубулты, Слоке и Каугури. Рождественское настроение дополняют праздничная иллюминация на улицах и рождественские декорации в парках и скверах — в сквере Дубулты напротив станции Дубулты, в парке Дубулты, в парке Каугури, а также на площадках и тропах Дзинтарского лесопарка.