Жителей Юрмалы и гостей города позвали встречать Новый год в Каугури: что приготовили в эту ночь

31 декабря с 23:00 до 01:00 Юрмала приглашает на праздничное мероприятие у Дома культуры Каугури (ул. Райня, 110). В ожидании наступления Нового года выступит группа Debespuses, пройдут конкурсы о новогодних традициях разных стран, а на большом экране в формате фоторепортажа можно будет увидеть самые яркие события уходящего года в Юрмале. Перед полуночью запланировано подключение к трансляции Латвийского телевидения, а наступление Нового года отметят красочным световым лазерным шоу в небе над Каугури.