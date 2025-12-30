Известная латвийская компания купила эстонское рыбоперерабатывающее предприятие
Шпроты от Brīvais vilnis широко известны в Латвии.
Известная латвийская компания купила эстонское рыбоперерабатывающее предприятие

Акционеры эстонского концерна по переработке рыбы PRFoods одобрили продажу рыбоперерабатывающего предприятия Saare Kala Tootmine латвийской компании AS Brīvais vilnis, говорится в сообщении PRFoods для таллиннской биржи Nasdaq. Сумма сделки составляет два миллиона евро.

Предприятие Saare Kala Tootmine расположено на острове Сааремаа. В настоящее время оно принадлежит дочерней компании концерна PRFoods — Saaremere Kala. Решение о продаже Saare Kala Tootmine принято в ходе процесса реструктуризации долгов PRFoods.

Согласно информации портала Firmas.lv, рыбоперерабатывающее предприятие AS Brīvais vilnis в 2024 году работало с оборотом 14,07 миллиона евро, что на 11% больше, чем годом ранее, однако прибыль компании сократилась в 2,3 раза — до 794 179 евро.

