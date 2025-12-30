Известная латвийская компания купила эстонское рыбоперерабатывающее предприятие

Согласно информации портала Firmas.lv, рыбоперерабатывающее предприятие AS Brīvais vilnis в 2024 году работало с оборотом 14,07 миллиона евро, что на 11% больше, чем годом ранее, однако прибыль компании сократилась в 2,3 раза — до 794 179 евро.