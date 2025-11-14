Еще не родился, а уже должен 15 000 евро: депутат предупреждает - рост госдолга до добра не доведет

Депутат отметила, что нужно думать «не о том, как увеличивать расходы, а как их сокращать», и подчеркнула, что крайне важно работать над уменьшением государственного долга. Виксна предупредила, что рост долга в 2029 и 2030 годах может достичь 60% ВВП. «Чтобы жители понимали — это означает, что долг ещё не родившегося ребёнка уже составляет 15 000 евро», — сказала она.