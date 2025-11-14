Еще не родился, а уже должен 15 000 евро: депутат предупреждает - рост госдолга до добра не доведет
Коалиция и правительство «немного легкомысленно» отнеслись к государственному бюджету, заявила в интервью программе «Krustpunktā» Латвийского радио депутат Сейма Айва Виксна.
Депутат отметила, что нужно думать «не о том, как увеличивать расходы, а как их сокращать», и подчеркнула, что крайне важно работать над уменьшением государственного долга. Виксна предупредила, что рост долга в 2029 и 2030 годах может достичь 60% ВВП. «Чтобы жители понимали — это означает, что долг ещё не родившегося ребёнка уже составляет 15 000 евро», — сказала она.
Виксна указала, что предложения «Объединённого списка» (AS) направлены на сокращение расходов, например, путем пересмотра премий и наград в министерствах. Одно из предложений AS — сокращение финансирования политических партий. «Начинать нужно и с себя», — добавила депутат.
AS уже ранее резко критиковал «Новое Единство» и премьер-министра Эвику Силиню (JV) за увеличение госдолга. Оппозиция указывала, что размер госдолга на одного налогоплательщика в 2026 году составит 24 772 евро, а в 2029 году — уже 31 624 евро.
Как уже сообщалось, Бюджетная и финансовая (налоговая) комиссия Сейма получила более 450 предложений ко второму, окончательному чтению проекта госбюджета на следующий год, информировала пресс-служба Сейма.
Ожидается, что во втором, заключительном чтении Сейм будет голосовать за бюджет и сопутствующие законопроекты 5 декабря. В первом чтении проект госбюджета на 2026 год был поддержан 6 ноября. За проект бюджета на 2026 год и бюджетные рамки на 2026, 2027 и 2028 годы проголосовал 51 депутат, 45 — были против.