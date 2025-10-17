Эдгарс Таварс: госдолг скоро достигнет миллиарда, а ненужные министерства тратят деньги направо и налево

Эдгар Таварс подчёркивает, что государственный долг увеличивается в астрономических масштабах и уже стал катастрофическим и непосильным. По его словам, не выполнены обещания, данные правящей коалицией, — например, создание «нулевого бюджета» для трёх министерств и сокращение бюрократии на 30%. Это подтверждают данные о выплатах процентов по госдолгу: если в 2022 году они составляли 166 миллионов евро в год, то в 2028 году превысят 700 миллионов, а в 2030 году достигнут миллиарда евро.