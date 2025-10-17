Эдгарс Таварс: госдолг скоро достигнет миллиарда, а ненужные министерства тратят деньги направо и налево
Руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" Эдгар Таварс в передаче LTV "Rīta Panorāma" назвал представленный в Сейме проект государственного бюджета "браком", который необходимо пересмотреть. По его словам, главные задачи — это сокращение государственного долга и уменьшение бюрократического аппарата, включая ликвидацию или объединение министерств.
Говоря о проекте бюджета, который планируется рассмотреть в окончательном чтении 3 декабря, Таварс заявил, что это «брак» с астрономическим долгом. При этом, по его мнению, всё ещё есть возможности экономить средства — например, ликвидировав Министерство климата и энергетики, Фонд интеграции общества, а также перераспределив функции между некоторыми другими министерствами.
Тем временем государственный долг растёт катастрофическими темпами, и ничего не делается для сокращения бюрократии.
Астрономический долг
Эдгар Таварс подчёркивает, что государственный долг увеличивается в астрономических масштабах и уже стал катастрофическим и непосильным. По его словам, не выполнены обещания, данные правящей коалицией, — например, создание «нулевого бюджета» для трёх министерств и сокращение бюрократии на 30%. Это подтверждают данные о выплатах процентов по госдолгу: если в 2022 году они составляли 166 миллионов евро в год, то в 2028 году превысят 700 миллионов, а в 2030 году достигнут миллиарда евро.
Поэтому, считает Таварс, необходимо искать пути снижения государственных расходов — и такие пути есть. Это, в частности, отказ от ненужных помещений в госуправлении, нецелесообразных командировок, а также лишних расходов на юридические услуги и маркетинговую деятельность.
Он отметил, что парламентские секретари министерств получают зарплату в размере 6800 евро в месяц, при этом никто толком не знает, чем они занимаются.
Также, по мнению Таварса, как минимум на 13% следует сократить государственное финансирование политических партий, что позволило бы сэкономить миллионы евро. «Иногда нам не хватает нескольких сотен тысяч евро, чтобы спасти чью-то жизнь, а министерства бездумно тратят миллионы направо и налево», — сказал Таварс. По его словам, сэкономленные средства можно было бы направить на обеспечение сотен пожарных экипировкой, повышение зарплат педагогам, закупку формы для пограничников или организацию бесплатных школьных обедов.
Ликвидировать ненужные министерства
Эдгар Таварс считает, что необходимо ликвидировать «никому не нужное» Министерство климата и энергетики, передав его функции обратно Министерству экономики и частично — Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).
Также, по его словам, нужно пересмотреть функции Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния, чтобы избежать их дублирования. То же самое следует сделать, пересмотрев деятельность Министерства культуры и Министерства образования и науки.
Кроме того, Таварс предлагает ликвидировать Фонд интеграции общества.
Ранее сообщалось, что Сейм приступил к работе над бюджетом страны на следующий год. За передачу проекта бюджета комиссиям проголосовали 52 депутата, против — 41. Предполагается, что первое чтение бюджета состоится 5 ноября, а окончательное — 3 декабря. Рассмотрение бюджета займёт несколько дней, а завершить его принятие планируется 5 декабря.