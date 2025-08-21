"Это катастрофа!" Смилтенс назвал сумму обслуживания госдолга Латвии

Ссылаясь на оценку Банка Латвии, он напомнил, что стране потребуется 15–20 лет, чтобы догнать Литву и Эстонию. «Какой там "балтийский тигр" — мы усталая Латвия. В результате политики “Единства” государство все глубже погружается в долговое ярмо», — подчеркнул депутат. По его словам, только на выплату процентов по долгу уходит полмиллиарда евро, и эта ноша ложится на плечи каждого жителя страны. «Мы приближаемся к показателю, равному половине нашего ВВП — это катастрофа», — предупредил он.