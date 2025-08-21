"Это катастрофа!" Смилтенс назвал сумму обслуживания госдолга Латвии
Государственный долг Латвии стремительно растет, но у правительства нет четкой стратегии выхода из кризиса, считает секретарь Сейма Эдвард Смилтенс (Объединенный список).
В эфире TV24 в передаче «Ziņu top» он отметил, что нынешняя политика больше похожа на хаотичные попытки выжить, чем на долгосрочный план развития. «Очевидно, что у правительства нет никакого плана, как вывести Латвию обратно на солнце. Мы потеряли позиции в Евросоюзе по уровню жизни и доходам», — заявил Эдвард Смилтенс.
Ссылаясь на оценку Банка Латвии, он напомнил, что стране потребуется 15–20 лет, чтобы догнать Литву и Эстонию. «Какой там "балтийский тигр" — мы усталая Латвия. В результате политики “Единства” государство все глубже погружается в долговое ярмо», — подчеркнул депутат. По его словам, только на выплату процентов по долгу уходит полмиллиарда евро, и эта ноша ложится на плечи каждого жителя страны. «Мы приближаемся к показателю, равному половине нашего ВВП — это катастрофа», — предупредил он.
Смилтенс обвинил правительство в том, что оно живет по принципу «возможно, у власти последний год, поэтому берем в долг столько, сколько можем, а после нас хоть потоп». «Думаю, что следующему правительству после выборов 2026 года придется принимать самые тяжелые решения, чтобы изменить этот курс», — резюмировал политик.