Мнение: госдолг Латвии неизбежно продолжит расти, сократить его в ближайшее время невозможно
Государственный долг Латвии продолжает вызывать тревогу у жителей страны. Председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука заявила в эфире TV24, что в ближайшее время сократить долг невозможно — напротив, он будет расти.
Государственный долг Латвии остается одной из самых обсуждаемых экономических тем. Председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука в передаче TV24 “Dienas personība” подчеркнула: «Государственный долг точно не уменьшится». По словам Штейнбуки, рост долга начался ещё в 2008 году, во время глобального финансового кризиса, когда государство было вынуждено занимать. Тогда долг вырос примерно до 30% ВВП, несмотря на строгую бюджетную дисциплину правительства.
Однако последующие потрясения — пандемия Covid-19, энергетический кризис и война в Украине — вновь усилили финансовое давление на страну. В результате долг увеличился и сегодня составляет уже около 45% ВВП.
«Когда казалось, что ситуация после ковида начала стабилизироваться, возник новый вызов — расходы на оборону», — отметила Штейнбука.
По ее мнению, говорить о сокращении или даже о сохранении долга на нынешнем уровне — наивно. Тем не менее глава Совета считает, что вокруг темы госдолга сложилось немало мифов. «Многие думают, что Латвия утопает в долгах, но это неправда», — подчеркнула Штейнбука. Для сравнения она привела пример Франции, где бюджетный дефицит достигает 7% ВВП, тогда как в Латвии — лишь около 3%. «Во Франции уже третье правительство может пасть из-за неспособности составить бюджет», — добавила она.
Эксперты отмечают, что нынешний уровень государственного долга для Латвии не является критическим, однако устойчивость бюджетной политики остается под вопросом. Рост расходов на оборону, социальную сферу и энергетику делает задачу снижения долга все более отдаленной перспективой.