Мнение: госдолг Латвии неизбежно продолжит расти, сократить его в ближайшее время невозможно

По ее мнению, говорить о сокращении или даже о сохранении долга на нынешнем уровне — наивно. Тем не менее глава Совета считает, что вокруг темы госдолга сложилось немало мифов. «Многие думают, что Латвия утопает в долгах, но это неправда», — подчеркнула Штейнбука. Для сравнения она привела пример Франции, где бюджетный дефицит достигает 7% ВВП, тогда как в Латвии — лишь около 3%. «Во Франции уже третье правительство может пасть из-за неспособности составить бюджет», — добавила она.