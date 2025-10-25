Тревожные данные: рост госдолга Латвии оказался почти самым стремительным во всем Евросоюзе
По данным Eurostat, в Латвии размер госдолга относительно невелик - 48% от ВВП, это даже ниже среднего по ЕС (81,9%). Однако, беспокоит нехорошая динамика.
Самые высокие показатели соотношения государственного долга к ВВП на конец второго квартала 2025 года были зафиксированы в Греции (151,2%), Италии (138,3%), Франции (115,8%), Бельгии (106,2%) и Испании (103,4%). Самые низкие показатели наблюдались в Эстонии (23,2%), Люксембурге (25,1%), Болгарии (26,3%) и Дании (29,7%), соглавно данным Eurostat.
По сравнению с первым кварталом 2025 года в пятнадцати странах ЕС отношение долга к ВВП увеличилось, а в двенадцати снизилось. Наибольший рост показателя отмечен в Финляндии (+4,3 процентных пункта — п. п.), Латвии (+2,7 п. п.), Болгарии (+2,6 п. п.), Португалии (+1,8 п. п.), Франции (+1,7 п. п.) и Румынии (+1,4 п. п.). Наибольшее снижение зафиксировано в Литве (-1,4 п. п.), Ирландии (-1,2 п. п.), Греции и Люксембурге (обе по -1,1 п. п.).
По сравнению со вторым кварталом 2024 года в шестнадцати странах ЕС отношение долга к ВВП увеличилось, а в одиннадцати — снизилось. Наибольший рост зафиксирован в Финляндии (+7,8 п. п.), Польше (+6,1 п. п.), Румынии (+5,8 п. п.), Болгарии (+4,3 п. п.), Франции (+3,5 п. п.), Словакии (+2,7 п. п.), Италии (+2,3 п. п.) и Латвии (+2,0 п. п.). Наибольшее снижение наблюдалось в Греции (-8,9 п. п.), Ирландии (-7,2 п. п.), на Кипре (-6,5 п. п.), в Дании (-3,5 п. п.) и Португалии (-2,3 п. п.).