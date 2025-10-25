Тревожные данные: рост госдолга Латвии оказался почти самым стремительным во всем Евросоюзе

По сравнению со вторым кварталом 2024 года в шестнадцати странах ЕС отношение долга к ВВП увеличилось, а в одиннадцати — снизилось. Наибольший рост зафиксирован в Финляндии (+7,8 п. п.), Польше (+6,1 п. п.), Румынии (+5,8 п. п.), Болгарии (+4,3 п. п.), Франции (+3,5 п. п.), Словакии (+2,7 п. п.), Италии (+2,3 п. п.) и Латвии (+2,0 п. п.). Наибольшее снижение наблюдалось в Греции (-8,9 п. п.), Ирландии (-7,2 п. п.), на Кипре (-6,5 п. п.), в Дании (-3,5 п. п.) и Португалии (-2,3 п. п.).