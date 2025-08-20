Увеличивать госдолг или поднимать налоги - Латвия уже стоит перед выбором, результат которого жителей не обрадует
Недостаток сэкономленных средств на нужды обороны ставит Латвию перед сложной дилеммой: либо увеличивать госдолг, либо повышать налоги. Экономисты предупреждают — оба варианта могут негативно сказаться на жителях и экономике страны.
Тот факт, что сэкономленного министерствами с целью изыскания средств на увеличение расходов на государственную оборону явно недостаточно, уже недвусмысленным образом поставил Латвию перед неудобным выбором, который прямо или косвенно отразится на населении страны. Наиболее реальных сценариев два: либо государство больше займет, либо поднимет налоги. Оба варианта не сулят ничего хорошего жителям, сообщает Tvnet.lv.
В случае займа бремя госдолга, который пока еще сбалансирован и его технически сравнительно легко обслуживать, грозит стать действительно обременительным. А повышение налогов может привести к очень тяжелым экономическим последствиям. Среди прочих это наглядно продемонстрировала Эстония, где в относительно короткий период рост ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 24% неблагоприятно повлиял на покупательную способность населения и, что закономерно, на потребление.
Как отметил экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис, ни одно предложение об изменении налогов, особенно их повышении, не будет воспринято с восторгом. Поэтому в дискуссиях следует помнить об обстоятельствах, которые ведут к главной цели - Латвии необходимо стремительно наращивать инвестиции в безопасность. "Это высокие ставки, игнорирование которых в обозримом будущем может обойтись еще дороже. В любом случае, средства, которые можно было бы направить на другие нужды, сейчас нам придется больше тратить на оборону", - подчеркивает экономист. Он считает, что перед спорами о дополнительных средствах на безопасность стоит проанализировать общие риски угрозы и то, как реально они могут воплотиться в ближайшие годы.