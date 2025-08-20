Увеличивать госдолг или поднимать налоги - Латвия уже стоит перед выбором, результат которого жителей не обрадует

Как отметил экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис, ни одно предложение об изменении налогов, особенно их повышении, не будет воспринято с восторгом. Поэтому в дискуссиях следует помнить об обстоятельствах, которые ведут к главной цели - Латвии необходимо стремительно наращивать инвестиции в безопасность. "Это высокие ставки, игнорирование которых в обозримом будущем может обойтись еще дороже. В любом случае, средства, которые можно было бы направить на другие нужды, сейчас нам придется больше тратить на оборону", - подчеркивает экономист. Он считает, что перед спорами о дополнительных средствах на безопасность стоит проанализировать общие риски угрозы и то, как реально они могут воплотиться в ближайшие годы.