Мы выплачиваем миллион евро в день: слова депутата о госдолге Латвии шокируют
Депутат Сейма Рамона Петравича обвиняет правительство в неспособности генерировать реальные источники дохода и предупреждает: если ситуация не изменится, Латвия продолжит погружаться в долговую зависимость.
Рамона Петравича, секретарь комиссии Сейма по социально-трудовым делам, заместитель председателя фракции “Латвия на первом месте”, в эфире передачи “Ziņu TOP” на TV24 резко раскритиковала финансовую политику правительства, заявив, что страна фактически живет за счет заимствований и не способна обеспечить реальный экономический рост. По ее словам, ситуация уже достигла катастрофического уровня.
“У нас проблемы повсюду — не только в сфере здравоохранения. Правительство живет исключительно в долг, и это единственное, что они умеют: умеют занимать, но не умеют зарабатывать. У них просто нет вариантов, как создавать доход”, — заявила Петравича.
Депутат подчеркнула, что самая опасная часть этой ситуации — это огромные проценты, которые страна выплачивает ежедневно. “Каждый день более миллиона евро уходит только на проценты. Это даже не погашение долга — это просто проценты. В этом году — более миллиона в день, а в следующем сумма станет еще больше, достигнув уже отметки в два миллиона”, — отметила Петравича.
По ее словам, подобное положение дел свидетельствует о глубоком системном кризисе в экономической политике Латвии. “Это просто ужасно, катастрофически”, — заключила депутат.