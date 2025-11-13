Европейский суд принял решение, которое касается размера минимальных зарплат в странах ЕС

Дания обратилась в суд против институтов ЕС из-за директивы, принятой в октябре 2022 года, заявив, что она выходит за пределы полномочий Союза, и потребовала полностью ее отменить. Копенгаген при поддержке Швеции настаивал, что вопрос о размере заработной платы должен решаться самими странами, главным образом через коллективные соглашения между профсоюзами и работодателями, и что ЕС не имеет права устанавливать законодательные нормы в этой сфере.