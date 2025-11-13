Европейский суд принял решение, которое касается размера минимальных зарплат в странах ЕС
Европейский суд юстиции (ECJ) постановил, что директива ЕС, направленная на установление «достаточного» минимального уровня заработной платы во всех 27 странах-членах, является действующей. Дания пыталась заблокировать этот документ, утверждая, что Евросоюз превысил свои полномочия, принимая законодательство о заработной плате.
Что такое "адекватно"?
Дания обратилась в суд против институтов ЕС из-за директивы, принятой в октябре 2022 года, заявив, что она выходит за пределы полномочий Союза, и потребовала полностью ее отменить. Копенгаген при поддержке Швеции настаивал, что вопрос о размере заработной платы должен решаться самими странами, главным образом через коллективные соглашения между профсоюзами и работодателями, и что ЕС не имеет права устанавливать законодательные нормы в этой сфере.
Однако суд подтвердил «действительность большей части рассматриваемой директивы», указав, что она «не означает прямого вмешательства права ЕС в свободу объединений». Суд также отклонил довод Дании о том, что директива была принята на ошибочной правовой основе.
Тем не менее суд аннулировал два положения директивы, посчитав, что они «представляют собой прямое вмешательство права ЕС в определение заработной платы». Одно из этих положений касалось критериев, по которым должен определяться адекватный минимальный уровень оплаты труда, а другое предусматривало запрет на снижение установленного законом минимального уровня оплаты в странах, где он индексируется автоматически.
Действительным остается в частности положение, устанавливающее "порог адекватности" зарплаты, основанный на 50% от средней и 60% от медианной заработной платы в качестве ключевых ориентиров.
Группа социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте приветствовала это решение, заявив, что «в условиях кризиса стоимости жизни и жилищного кризиса это сильный сигнал надежды и социальной справедливости».
«Пока только восемь стран ЕС внедрили директиву. Теперь мы призываем государства-члены и Еврокомиссию активизировать усилия для ее полноценной реализации. Больше никаких оправданий для промедления», – говорится в заявлении группы.
Достойный уровень жизни
Директива ЕС о минимальной заработной плате направлена на обеспечение достаточного уровня установленного законом минимального вознаграждения, продвижение коллективных переговоров и улучшение доступа работников к защите минимальной оплаты труда во всем Союзе.
Согласно правилам, страны ЕС должны внедрить процедуры, гарантирующие, что минимальная заработная плата обеспечивает достойный уровень жизни, снижает уровень бедности среди работающих, способствует социальной сплоченности и сокращает гендерный разрыв в оплате труда.
По данным Eurostat, на январь 2025 года размер установленной законом минимальной месячной заработной платы в странах ЕС варьировался от 551 евро в Болгарии до 2638 евро в Люксембурге.
В Латвии минимальная зарплата одна из самых маленьких в ЕС - 740 евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, исследование выявило одну неприятную вещь, которая касается имеющих работу жителей Латвии.