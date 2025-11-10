Исследование выявило одну неприятную вещь, которая касается имеющих работу жителей Латвии
Риск бедности затрагивает не только людей, живущих в домохозяйствах с низкой интенсивностью занятости или не имеющих работы. Бедным в Европе, оказывается, можно стать, имея работу.
Как сообщает в своем исследовании Eurostat, в 2024 году 8,2% людей в возрасте от 18 лет и старше, указавших, что они работают (по найму или самостоятельно), в ЕС находились в группе риска бедности. Этот показатель был заметно ниже среди женщин (7,3%), чем среди мужчин (9,0%).
Среди стран ЕС самый высокий уровень риска бедности среди работающих был в Люксембурге — 13,4%. Самым низким он был в Финляндии — 2,8%.
В 22 странах ЕС уровень риска бедности среди работающих был выше у мужчин, чем у женщин, при этом наибольшая разница наблюдалась в Румынии (8,1 процентного пункта). В Германии показатели были одинаковыми у мужчин и женщин, а в Чехии, Латвии, на Кипре и в Люксембурге риск бедности среди работающих женщин был выше, чем среди мужчин.
Если брать общий средний уровень риска бедности, то в Латвии ему подвержено 8,2 процента работающих. Это явно многовато, но все же соответствует среднему уровню по ЕС. То есть, не ужас-ужас. Но и гордиться особо нечем.
Интересно, что в Литве (8,3%) и в Эстонии (10,3%) среди работающих, тех, кто рискует скатиться в бедность больше, чем в Латвии.
Ранее Otkrito.lv писал об исследовании, которое определило, работникам каких европейских стран больше всего недоплачивают.