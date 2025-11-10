Исследование выявило одну неприятную вещь, которая касается имеющих работу жителей Латвии

В 22 странах ЕС уровень риска бедности среди работающих был выше у мужчин, чем у женщин, при этом наибольшая разница наблюдалась в Румынии (8,1 процентного пункта). В Германии показатели были одинаковыми у мужчин и женщин, а в Чехии, Латвии, на Кипре и в Люксембурге риск бедности среди работающих женщин был выше, чем среди мужчин.