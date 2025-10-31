Исследование определило, работникам каких европейских стран больше всего недоплачивают
Исследование определило, работникам каких европейских стран больше всего недоплачивают

Согласно исследованию европейской кадровой компании SDWorx, проведённому среди 16 000 сотрудников, самые неоценённые работники на Балканах. Самые счастливые работники проживают в Бельгии и Нидерландах. В целом почти половина европейских сотрудников (49%) считают, что им недоплачивают.

Как сообщает Euronews, согласно исследованию кадровой компании SDWorx, проведённому в 16 европейских странах и 15 сферах деятельности среди 16 000 сотрудников, самые неоценённые работники на Балканах. Большинство граждан Словении (60%), Сербии (59%) и Хорватии (58%) говорят, что не получают того, что заслуживают. Латвия в исследовании не фигурирует - оно в нашей стране не проводилось.

Если рассматривать эту проблему по секторам, больше всего недовольных работников в Европе в здравоохранении (56,5%) и образовании (54%). Если составить смешанный рейтинг, в нём лидируют работники здравоохранения в Словении (74,7%), за ними следуют работники сферы гостеприимства в Германии (73%) и специалисты в области образования в Швеции (72,7 %).

Наименьшее количество жалоб поступает из сферы финансов, строительства и административных услуг - чуть менее 45 %.

Самые счастливые работники проживают в Бельгии и Нидерландах: здесь больше 60% говорят, что довольны зарплатой. Особенно выделяются Нидерланды, где три группы реже всего жалуются на зарплату: администраторы и вспомогательные службы (14,5%), работники коммунальных служб (16,8%) и госслужащие (22,8%).

При этом британские - и ирландские - работодатели считают себя гораздо более щедрыми, чем думают их сотрудники. Разрыв между тем, что работодатели и сотрудники считают "справедливой зарплатой", в обеих странах составляет 21 процентный пункт, это - самый большой показатель исследования.

