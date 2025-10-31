Исследование определило, работникам каких европейских стран больше всего недоплачивают
Согласно исследованию европейской кадровой компании SDWorx, проведённому среди 16 000 сотрудников, самые неоценённые работники на Балканах. Самые счастливые работники проживают в Бельгии и Нидерландах. В целом почти половина европейских сотрудников (49%) считают, что им недоплачивают.
Как сообщает Euronews, согласно исследованию кадровой компании SDWorx, проведённому в 16 европейских странах и 15 сферах деятельности среди 16 000 сотрудников, самые неоценённые работники на Балканах. Большинство граждан Словении (60%), Сербии (59%) и Хорватии (58%) говорят, что не получают того, что заслуживают. Латвия в исследовании не фигурирует - оно в нашей стране не проводилось.
Если рассматривать эту проблему по секторам, больше всего недовольных работников в Европе в здравоохранении (56,5%) и образовании (54%). Если составить смешанный рейтинг, в нём лидируют работники здравоохранения в Словении (74,7%), за ними следуют работники сферы гостеприимства в Германии (73%) и специалисты в области образования в Швеции (72,7 %).
Наименьшее количество жалоб поступает из сферы финансов, строительства и административных услуг - чуть менее 45 %.
Самые счастливые работники проживают в Бельгии и Нидерландах: здесь больше 60% говорят, что довольны зарплатой. Особенно выделяются Нидерланды, где три группы реже всего жалуются на зарплату: администраторы и вспомогательные службы (14,5%), работники коммунальных служб (16,8%) и госслужащие (22,8%).
При этом британские - и ирландские - работодатели считают себя гораздо более щедрыми, чем думают их сотрудники. Разрыв между тем, что работодатели и сотрудники считают "справедливой зарплатой", в обеих странах составляет 21 процентный пункт, это - самый большой показатель исследования.
