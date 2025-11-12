Нет нормальной работы и плохая медицина: жители Латвии раскрыли, что им больше всего не нравится в стране
Здравоохранение, экономическая безопасность и хорошо оплачиваемая работа – три главные сферы, в которых жители Латвии ожидают наибольших улучшений, говорится в проведенном компанией EY исследовании в странах Балтии.
Большинство латвийцев (66 %) считают, что именно доступность и качество здравоохранения – сфера, где нужны самые срочные улучшения. Похожая ситуация наблюдается и у соседей: в Литве так считают 69 %, в Эстонии – 58 % опрошенных.
Жители прямо указывают на системные проблемы – очереди к врачам, перегруженность семейных докторов и доступность медикаментов. Однако, несмотря на критику, доверие к системе здравоохранения в Латвии остается высоким – 77,3 %. Это показывает парадокс: люди верят системе, но одновременно ожидают от нее гораздо большего, чем она способна обеспечить сейчас.
На втором месте в общественной повестке стоит экономическая безопасность и предсказуемость. Почти половина жителей страны (45 %) хочет, чтобы государство активнее стимулировало экономику и поддерживало местных предпринимателей. Эти ожидания объясняются ощущаемым в повседневной жизни давлением цен и прогнозируемым на 2025 год умеренным ростом экономики. Это усиливает желание общества видеть более динамичное развитие.
Третьей по значимости сферой является занятость – 37 % респондентов подчеркивают необходимость большего числа хорошо оплачиваемых рабочих мест и возможностей карьерного роста. Тенденции на рынке труда в этом году показывают, что, хотя количество вакансий немного снизилось, работники стали активнее искать лучшее вознаграждение и перспективы. Это сигнал для работодателей и государства в целом о необходимости создания конкурентоспособных условий труда.
Более трети жителей (36 %) также указывают на проблемы с качеством и доступностью жилья. Особенно остро это ощущается в крупных городах, где высокие цены и ограниченное предложение затрудняют возможность получить современное и качественное жилье.
Кроме того, общество ожидает улучшений в системе образования – об этом упомянули 35 % опрошенных.
