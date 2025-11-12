Хотитет верьте, хотите - нет, но жители Латвии официально опередили литовцев по уровню доходов
По состоянию на 2024 год медианный эквивалентный доход в 34 европейских странах варьируется от 3 075 евро в Албании до 50 799 евро в Люксембурге.
Как сообщает Euronews Business, в ЕС самый низкий медианный эквивалентный доход в Болгарии - 7 811 евро, в то время как средний по ЕС составляет 21 582 евро.
На вершине рейтинга к Люксембургу присоединились Швейцария и Норвегия, за которыми следуют Дания, Австрия, Ирландия, Нидерланды и Бельгия - все в диапазоне 30 000-35 000 евро. Финляндия, Германия, Швеция и Франция также находятся выше среднего уровня по ЕС.
Показатели ниже 10 000 евро, помимо Болгарии, внутри ЕС имеют также Венгрия и Румыния.
В Латвии медианный доход равняется 12 821 евро, а в Литве - 12 325 евро. Эстония ушла вперед - 16 140 евро.
Как пишет Euronews Business, данные свидетельствуют о четком географическом разделении: западные и северные европейские страны имеют самые высокие медианные доходы, в то время как южные и восточные регионы отстают. Например, разрыв между Люксембургом и Болгарией превышает 40 000 евро.
Доктор Стефано Филауро, доцент Римского университета Сапиенца, рассказал: "Уровень среднего благосостояния, наблюдаемый в 2024 году, отражает долгосрочные структурные факторы, такие как исторические пути роста, индустриализация и развитие благосостояния".
По словам Джулии Де Лаззари, экономиста Международной организации труда (МОТ), различия в производительности и структуре промышленности помогают объяснить этот разрыв.
"Более высокая производительность труда позволяет странам поддерживать более высокие зарплаты, - сказала она в интервью Euronews Business.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что доходы большинства жителей Латвии не поспевают за счетами за отопление.