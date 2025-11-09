Опубликован список 100 лучших городов мира. Рига в него попала?
Компания Resonance Consultancy опубликовала топ-100 лучших городов мира. В рейтинге оценивается целый список критериев с точки зрения жизни, работы и отдыха.
В частности, анализируются следующие показатели: стоимость аренды жилья; количество музеев, парков развлечений; наличие университетов; число направлений прямых авиарейсов; бизнес-экосистема; достопримечательности и др.
Как и в прошлом году, лидируют в последнем рейтинге World’s Best Cities Лондон (Великобритания), Нью-Йорк (США) и Париж (Франция).
В первую десятку лучших городов также вошли:
Токио (Япония);
Мадрид (Испания);
город-государство Сингапур;
Рим (Италия);
Дубай (ОАЭ);
Берлин (Германия);
Барселона (Испания).
Сидней (Австралия) расположился на 11-й строчке, Пекин (Китай) – на 15-й, Копенгаген (Дания) – на 33-й, Прага (Чехия) – на 38-й, Варшава (Польша) – на 43-й, Афины (Греция) – на 74-й, Лион (Франция) – на 92-й.
Замыкают рейтинг Бухарест (Румыния), Бирмингем (Великобритания) и Доха (Катар).
Риги в списке не оказалось, как и городов других стран Балтии. Для составления рейтинга эксперты изучали города с населением более миллиона человек.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в рейтинге умных городов Рига обошла Барселону, Афины, Рим и Брюссель.